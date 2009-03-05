Denizli'de deprem tatili

‘Bugün daha hassas olalım’

Denizli Valisi Yavuz Erkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki gün gazetelerde bazı uzmanların Denizli'de büyük bir deprem meydana gelebileceği konusunda beyanatlarının bulunduğunu belirterek, küçük sarsıntıların başladığı 1 haftadan bu yana Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Pamukkale Üniversitesinden uzmanlarla gözlemler yapıldığını kaydetti.Bu çalışmalara göre, deprem eğrisinde bir hareketliliğin bulunduğunu, ancak açıklamalardaki gibi 6-6.5 şiddetinde bir depremin beklenmediğini bildiren Erkmen, en kötü ihtimalle 4.5-5 şiddetini geçmeyen bir sarsıntının yaşanabileceğini söyledi.Vali Erkmen, okullarda daha önce deprem güçlendirme çalışmalarına başlandığını ifade ederek, Bayındırlık ve İskan Bakanlığından uzmanlarla bugün teknik kontrolün gerçekleştirilmesi amacıyla il merkezi ile Sarayköy, Akköy, Honaz ve Babadağ'da okullarda eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti.Erkmen, ''Bu incelemelerin çocukların gözünün önünde yapılmaması için 1 günlük tatil verdik. Bu çalışmada riskli görülmeyen okullarda yarın eğitime başlanacak. Riskli olanlar için de başka çözümler aranacak'' dedi.Bugüne kadar 3 bin 500 binanın kontrol edildiğini dile getiren Vali Erkmen, kontrollerde riskli olarak tespit edilen Aşağıdere, Develi, Korucuk, Tosunlar, Adaköy, Cabar, Uyanık, Küçükdere ve Aşağışamlı'da 21 evin boşaltıldığını söyledi.Erkmen, Denizli'nin birinci derece deprem bölgesi olması nedeniyle halkın bununla yaşamayı öğrenmesi, tedbirli olması, ama paniğe kapılmaması gerektiğini vurguladı.Bu sabah Emniyet Müdürlüğü Kriz Merkezi'nde bir basın toplantısı da düzenleyen Vali Yavuz Erkmen, 28 Şubat tarihinden itibaren 3 ve üstü büyüklükte 80, 3'ün altında büyüklükte ise 100 sarsıntının meydana geldiğini söyledi.Erkmen, daha önce aralık ayında da bu hareketliliğin yaşandığını, ancak büyük bir deprem olmadan bittiğini anımsatarak, şöyle devam etti:''Bu sabah saatlerinden itibaren eğrilerde gözle görülür bir hareketlilik oluşması üzerine, en kötü ihtimalle, geçen yıl Honaz'da yaşanan 4.8 şiddetindeki depreme benzer bir depremin oluşabileceği ifade edildi. Bu, mutlaka bu şiddette bir depremin olacağı anlamına gelmez. Hareketlilik, beklenen depremi oluşturmayabilir de. Biz sadece, uzman arkadaşlarımızın uyarıları doğrultusunda bugün normalden daha hassas olunmasını tavsiye ediyoruz. Telaşa kapılmaya gerek yok. Bunları, illede bir deprem olacak diye kesinlikle söylemiyorum. Olumsuz bir durum da yaşayabiliriz. Hiç bir şey de olmayabilir.'' .Vali Erkmen'in basın toplantısına Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Daire Başkanı Bekir Tüzel ve Denizli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Göngör de katıldı.