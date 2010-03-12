Denizli'de de alkol yasağı getirildi

T24 - Denizli Belediye Meclisi'nde tartışma yaratan alkol yasağı başta olmak üzere 141 maddeden oluşan 'Emir ve Yasaklar Yönetmeliği' kabul edildi. AKP'liler, meclisin aldığı bu kararın huzurun sağlanmasına katkıda bulunacağını söylerken, MHP Grubu, yaptıkları uyarıların ciddiye alındığını savundu. CHP Grubu ise tepki göstererek, Denizli'nin yasaklar kenti olacağını iddia etti.





Belediye Meclisi'nde üç gündür ele alınan ‘Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’ dün geç saatlerde yapılan oylama ile kabul edildi. 141 maddeden oluşan yönetmelik için CHP'li 11 üye ret oyu kullandı. MHP'li 7 ve AKP'li 18 üyenin evet oylarıyla yönetmelik meclisten geçti. İlk günkü toplantıda gündeme gelen ‘umuma açık yerlerde alkol alınması yasaktır’ maddesi, uzun süren tartışmalar sonucu ‘kamusal alanda alkol alınması yasaktır’ olarak değiştirildi.



Ancak Meclis, ‘kamusal alanda alkol alınması yasaktır’ maddesini de değiştirdi ve sakıncalı yerleri isim isim belirledi. Kamusal alanda içki içilmesini yasaklayan madde, “Yol, kaldırım, meydan, park, pazar yeri, umumi tuvalet, okul bahçesi, hastane ve ibadethanelerin avlularında, terminal, gar, telefon kulübesi, bankamatikler gibi alanlarda içki içmek ve banklarda yatmak yasaktır” haline getirildi.





Pazarcıya 'atlet' yasağı





Kabul edilen maddeler arasında, pazarcı esnafının ahlak kuralları dışına çıkmaması, satış yaparken yarı çıplak olmaması, atlet giymemesi, tek tip kıyafet giymesi, güneş battıktan sonra ne sebeple olursa olsun mezarlıklara girilmemesi, ses yükseltici cihazlarla satış yapılmaması, balkon ve pencerelerdeki çiçek saksılarının sularının dışarı akıtılmaması, boş arsalara çadır kurulmaması ve baraka yapılmaması ön plana çıktı.





AKP'li Başkan Yardımcısı: İyi bir çalışma oldu, amaç huzur





Meclise başkanlık eden Belediye Başkan Yardımcısı AKP'li Osman Zolan, yapılan oylamadan sonra, “Meclis, üç gün yoğun bir şekilde çalıştı. İyi bir çalışma oldu. Hazırlanan yönetmeliğe uymayanlara belediye zabıtası 143 lira para cezası kesecek. Amacımız, kentin yaşam kalitesini arttırmak, huzur ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunmak” dedi.







