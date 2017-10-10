Denizli'de çok özel olimpiyat

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - Özel eğitim gereksinimi olan bireyleri çeşitli spor dallarında diğer bireylerle bir araya getirerek toplumsal hayata katmayı hedefleyen Özel Olimpiyatlar Türkiye\'nin ulusal çaptaki en büyük organizasyonu Özel Olimpiyatlar Ulusal Oyunları, Denizli\'de Pamukkale Üniversitesi\'nin (PAÜ) bünyesinde gerçekleştirilecek. Bu yıl 35\'inci kez yapılacak ve Türkiye\'nin 32 ilinden 1250 kişinin katılması beklenen organizasyonun açılış töreni 12 Ekim Perşembe günü PAÜ Spor Salonu\'nda gerçekleştirilecek. Karma futbol, karma basketbol, karma voleybol, karma bocce, atletizm, masa tenisi ve yüzme dahil toplam 7 branşta ter dökecek zihinsel engelli özel sporcular, turnuva coşkusunu doyasıya yaşayacak.

FOTOĞRAFLI