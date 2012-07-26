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Denizli'de çocuklar helikopter görmek için ormanı yaktı!

Denizli'deki orman yangınının çocuklar tarafından helikopter görmek için yakıldığı iddia edildi

26 Temmuz 2012 16:07

 

Denizli’de hafta sonunda yaşanan orman yangınını, helikopter görmek isteyen çocukların çıkardığı belirlendi.
 
Aktepe Mahallesi’nde hafta sonu çıkan orman yangını, yetkililere zor anlar yaşattı. Havadan ve karadan alevlere müdahale eden ekipler, 1 saatlik çalışma sonucu yangını güçlükle kontrol altına alabildi. 
 
Aynı bölgede sık sık yangın çıktığının ortaya çıkması üzerine yapılan incelemede ilginç bir sonuca ulaşıldı. Yaklaşık 1 hektarın kül olmasına neden olan yangını, ormanlık alanda oynayan çocukların çıkardığı tespit edildi. Çocukların yangını helikopter görmek için çıkardıkları iddia edildi.
 
Yangınla ilgili açıklamama yapan Denizli Orman Bölge Müdürü Mümtaz Kanat, “Yangın sırasında çocukların ormandan kaçtağını öğrendik. Çocukların helikopteri görmek için ormanı yaktığı şeklinde duyumlar aldık. Bunların önüne geçmek için de sık sık resmi araçlarla bölgelerde devriye yapmayı kararlaştırdık" dedi.
 
Mümtaz Kanat, orman yangını konusunda aileleri uyararak çocuklarına sahip olmalarını istedi.
 

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