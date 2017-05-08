Denizli'de cezaevinde çocuk mahkûmlar ile infaz koruma memurları arasında kavga; 7 hükümlü yaralandı

Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitimevi Müdürlüğü'nde kalan hırsızlıktan hükümlü 5 kız çocuğu ile infaz koruma memurları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada hafif yaralanan 7 hükümlü tedbir amaçlı sağlık kontrolünden, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olay bastırıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, açıklama yapan Denizli Valisi Ahmet Altıparmak "Çocuk hükümlülerle infaz koruma memurları arasında tartışma çıktığını" söyledi.

Gazete Sûjin'deki habere göre de Denizli’nin Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitimevi Müdürlüğü'nde, 15-18 yaş arasındaki 12 kız çocuk mahkûmun bulunduğu bölümde çocuklarla infaz koruma memurları arasında tartışma çıktı. Çocuklar ile gardiyanların tartışmasından sonra çıkan isyanda yaralılar olduğu bildirildi. Yaralıların çeşitli hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Denizli Valisi Altıparmak ise, çocukların sağlık durumunda bir sorun olmadığını, 7 çocuğun yine de tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildiğini söyledi.

Vali Altıparmak, şunları söyledi:

”Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitimevi Müdürlüğünde kalan çocuk hükümlülerle infaz koruma memurları arasında tartışma çıktı. Olay güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındı. Cezaevinde durum normale döndü. Herhangi bir sorun yok."

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından Çardak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Ceza İnfaz Kurumu psikologunun da Bozkurt ilçesine gönderildiği bildirildi.

Bir sene önce başka cezaevinde isyan çıkmıştı

10 Nisan 2016 tarihinde de Denizli D Tipi Cezaevi’nin üç ayrı noktasında gece saatlerinde isyan çıkaran tutuklular yatakları ateşe vermiş ve günün ilk saatlerine kadar süren isyan hakkında bilgi veren tutuklulular, “İnsanlar cezaevinde rezil durumda. 160 kişilik kapasitesi olan açık cezaevi bölümünde 520 kişi kalıyor. Üç kişilik olarak tasarlanan kapalı cezaevi bölümündeki odalara ise, 9’ar kişi konuluyor. Bir çok tutuklu ve hükümlü yerlerde yatıyor. Sorunları cezaevi idaresine defalarca söylememize rağmen sonuç alamadık. Mahkumlar yakında birbirlerini öldürmeye başlayacak: Bu böyle devam etmez” demişti.