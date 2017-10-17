Denizli'de 'ByLock'tan 6 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün gizli haberleşme sistemi \'ByLock\' kullandığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan 8 kişiden 6\'sı, gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün kriptolu haberleşme sistemi \'ByLock\' kullandığı belirlenen kişilere yönelik bu sabah operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı çıkartılan 8 kişiden 6\'sı yakalandı. Yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü. Diğer 2 kişinin ise arandığı belirtildi.