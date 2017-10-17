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Denizli'de 'ByLock'tan 6 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün gizli haberleşme sistemi 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan 8 kişiden 6'sı, gözaltına alındı

17 Ekim 2017 20:08

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün gizli haberleşme sistemi \'ByLock\' kullandığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan 8 kişiden 6\'sı, gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün kriptolu haberleşme sistemi \'ByLock\' kullandığı belirlenen kişilere yönelik bu sabah operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı çıkartılan 8 kişiden 6\'sı yakalandı. Yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü. Diğer 2 kişinin ise arandığı belirtildi.

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