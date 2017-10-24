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Denizli'de ByLock'tan 2 tutuklama

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

24 Ekim 2017 14:59

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün gizli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 2\'si tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ByLock kullandıkları iddiasıyla geçen hafta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2\'si, \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçlamasıyla tutuklandı. Diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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