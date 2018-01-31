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Denizli'de, 'ByLock' operasyonu: 7 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 10 kişiden 7'si gözaltına alındı

31 Ocak 2018 00:59

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandığı belirlenen 10 kişiden 7\'si gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandığı belirlenen 10 kişiye yönelik Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Denizli ve Uşak\'ta bugün eş zamanlı operasyon düzenledi. Denizli ve Uşak\'ta yapılan operasyon kapsamında aranan 10 kişiden 7\'si evlerinde gözaltına alınırken, diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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