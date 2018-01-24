Denizli'de ByLock operasyonu: 7 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock\'u kullandığı iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme sistemi olan ByLock\'u kullandığı belirlenen kişilere yönelik bu sabah operasyon düzenledi. 6 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Aralarında mühendis ve şirket sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.