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Denizli'de 'ByLock' operasyonu: 11 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı ileri sürülen 11 kişi, gözaltına alındı

15 Şubat 2018 16:40

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı ileri sürülen 11 kişi, gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı belirlenen kişilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Kamudan ihraç edilen öğretmenlere, esnafa ve \'örgüt ablaları\'na yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, 2 kişinin ise arandığı belirtildi.
Gözaltına alınan kişilerin evlerinde de polis tarafından aramalar yapılırken, bulunan delillere el konuldu.

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