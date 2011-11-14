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Denizli'de bir kişi gelinini tüfekle öldürdü DENİZLİ (A.A)

14 Kasım 2011 20:29

-Denizli'de bir kişi gelinini tüfekle öldürdü DENİZLİ (A.A) - 14.11.2011 - Denizli'de bir kişi, gelinini ve ailenin yakını olduğu bildirilen kişiyi pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Alınan bilgiye göre, Y.G. (55), merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki evde, 3 çocuk annesi gelini S.G. (22) ile ailenin yakını olduğu belirtilen Y.R'ye (32) pompalı tüfekle ateş etti. S.G ve Y.R. olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlının, gelini ve Y.R'yi uygunsuz durumda yakaladığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.  Hayatını kaybeden iki kişi ile zanlının ''uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak'' suçlarından poliste kayıtlarının bulunduğu bildirildi.

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