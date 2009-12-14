Denizli'de bir dev daha battı

T24 - Denizli Organize Sanayi'nin ilk fabrikası olan ve bir zamanlar 450 kişiye istihdam sağlayan Denteks, 10 milyon liraya icradan satışa çıkarıldı. Geçen sene üretim faaliyetlerini durduran Denteks'in patronu Ali İhsan Kasapoğlu, Türkiye'nin en zenginler listesinde yer almıştı.







Denizli'de ekonomik kriz nedeniyle batan firmalardan tekstil devi Denteks, arazisi, fabrika binası ve içindeki mallarla birlikte Honaz İcra Müdürlüğü tarafından 10 milyon 12 bin 750 liraya satışa çıkarıldı.



1978 yılında kurulan ve 1993'te Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ne taşınan ilk fabrika olma özelliğini taşıyan Denteks, ekonomik krize daha fazla dayanamadı ve kapısına kilit vurdu. Denteks, borçları nedeniyle Honaz İcra Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı. 11 Ocak 2010'da yapılacak satış işleminde Denteks'in fabrika ve idari bölümlerinin bulunduğu binalar, arsası ve içindeki makineleri satılacak. 39 bin 994 metrekare alan üzerine kurulan, bir dönem 450 işçinin çalıştığı ve 10 milyon doları aşan ihracatı bulunan Denteks ilk oturumda satılamazsa, 21 Ocak 2010'da ikinci oturum düzenlenecek. Denteks için 11 Ocak'taki ilk satışta 10 milyon lira muammen bedelin yüzde 60'ından açık artırma yapılacak. Teklif gelmemesi halinde ise ikinci satış 21 Ocak'ta gerçekleştirilecek. İkinci satış muammen bedelden yüzde 40 indirimle, 4 milyon liradan başlayacak. Bu artırmada da kimse teklif vermezse satış, günü ve koşulları yeniden belirlenmek üzere ertelenecek.



2008 yılında tüm işçilerini çıkarıp üretimini durduran Denteks'in bir şirkete borcunun bulunduğu, icranın da bu nedenle uygulandığı öğrenilirken, 39 bin 994 metrekare üzerine kurulu idari binası, giriş kontrol binası, yangın malzemeleri binası, fabrika binaları, trafo binası ve ısı merkezi binası ile bu binalar içinde bulunan 45 kalem tekstil makinesi alıcı bekleyecek.





En zenginler listesindeydi



İşadamı Ali İhsan Kasapoğlu'nun 1978 yılında 22 ortaklı anonim şirket olarak kurduğu Denteks, kısa sürede büyüdü ve Türkiye çapında isim yaptı. 2001 krizinin ardından tekstil sektörünün dışında yatırım yapma kararı alan Kasapoğlu, oğulları aracılığıyla gıda ve perakende sektöründe karar kıldı. Denizli'nin en köklü tekstil fabrikası haline gelen Denteks, AVM ile mağazalar zincirini kurdu.



Ekonomist Dergisi'nin yaptığı bir araştırmada Ali İhsan Kasapoğlu, 1999 yılında en zenginler listesinde 91'nci sırada yer aldı. Oğulları Kemal ve Ceyhun'la birlikte işletmesinin başında olan Ali İhsan Kasapoğlu, 2005 yılında alışveriş merkezi işine girdi. Denizli'nin ilk büyük alışveriş merkezi olan Marketix'e 10 milyon dolar yatırım yaptı. Akhan Yolu üzerinde 24 Eylül 2005'de faaliyete açılan Marketix'te buz pateni, 6 sinema salonu, yiyecek içecek bölümleriyle, en büyük tek katlı alışveriş merkezi ortaya çıktı. 650 kişiye istihdam sağlandı. Beş yıl içinde Ege Bölgesi'nde alışveriş merkezleri zinciri kurmak için 200 milyon dolarlık yatırım yapılması öngörülmüştü. Ancak Denteks ile birlikte Marketix de battı.



Denizli'nin önde gelen tekstil firmalarından Denizli Basma Boya Fabrikası (DEBA) da geçen ay icra ile satışa çıkartılmıştı. İş Bankası'nın, fabrikanın kredi borçları nedeniyle yönetimine el koyduğu DEBA, Denizli 4. İcra Müdürlüğü aracılığıyla 17 milyon 980 bin TL muammen bedelle satışa çıkartılmış ancak alıcı çıkmamıştı.