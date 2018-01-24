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Denizli'de ayakkabı hırsızlığına 5 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki bir apartmanın daire önlerinden ayakkabı hırsızlığı yaptığı belirlenen 5 kişi, polis tarafından yakalandı

24 Ocak 2018 16:23

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki bir apartmanın daire önlerinden ayakkabı hırsızlığı yaptığı belirlenen 5 kişi, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların 8 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, iş yerinden ve evden hırsızlık yaptıkları belirlenen kişilerin aynı apartta kaldığını tespit edince dün operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Zanlıların kaldığı apartta yapılan aramada, çalıntı ayakkabılar ve cep telefonları bulundu. 8 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen zanlılardan T.A.\'nın, 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı ile arandığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Zanlıların işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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