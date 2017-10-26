Denizli'de atık yağ tesisinde kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Sarayköy İlçesi\'nde, akaryakıt kaçakçılığına yönelik operasyon yapan polis, 30 ton 10 numara yağ ele geçirdi. Bu yağların götürüldüğü atık yağ geri dönüşüm fabrikasında da kaçak akaryakıt üretildiğini tespit eden polis, 2 kişiyi gözaltına aldı, işletme mühürlendi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik, geçen salı günü operasyon yaptı. Operasyon kapsamında kaçak akaryakıt taşıdığı belirlenen tankeri takibe alan polis ekipleri, Sarayköy ilçesinde durdurdu. Tankerde arama yapan polis ekipleri, yasak olmasına rağmen yakıt olarak kullanılan 30 ton 10 numara yağ ele geçirdi, sürücüyü gözaltına aldı.

Kaçak akaryakıtın götürüldüğü Sarayköy\'deki atık yağ geri dönüşüm fabrikasına da operasyon yapan polis ekipleri, tesiste tanklar içinde kaçak akaryakıt ele geçirdi. Tesiste de 1 kişi gözaltına alındı. Tesis inceleme ve araştırma yapılmak üzere faaliyetine son verilerek, mühürlendi. Gözaltına alınan 2 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



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