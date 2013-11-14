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Denizli’de 'Atatürk'ü söktürtmeyiz' gerginliği

Denizli'de bir otomobilin kaportasına yapıştırılan Atatürk çıkartması vatandaşlar ile polisi karşı karşıya getirdi

14 Kasım 2013 10:05

Denizli’de bir sürücünün otomobilin kaportasının üzerine yapıştırdığı Atatürk resmi çıkartmasının trafik polisi tarafından kaldırılmak istenmesi vatandaşlar ve polis arasında gerginliğe yol açtı. Kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle polis resmin sökülmesi isterken, vatandaşlar da sert tepki gösterdi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ramazan Çetin’in haberine göre olay, Doktorlar Caddesi'nde 14.00 sıralarında meydana geldi. Serdar Şenocak yönetimindeki otomobille giderken, uygulama yapan trafik polisi tarafından durduruldu. Polis, otomobilin motor kaputu üzerindeki Atatürk resmi çıkartmasının kurallara aykırı olduğu gerekçesiyle sökülmesini istedi. Ancak, sürücü itiraz edince ortalık karıştı.

Olayı duyan çok sayıda vatandaş, otomobilin etrafında toplanıp, Atatürk çıkartmasının sökülmesine itiraz etti. Zaman zaman vatandaşlarla polis arasında sert tartışmalar yaşandı. Polisler, vatandaşlara olayın Atatürk'le ilgisinin olmadığını, trafik kurallarına aykırı olduğunu anlatmaya çalıştı. Tartışmalar yatışmayınca olay yerinde Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Kocatürk geldi. Kocatürk, vatandaşları yatıştırmaya çalıştı. Daha sonra otomobil sürücüsü çıkarmayı söktürmeden, olay yerinden ayrıldı.

 

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