Denizli'de asıl mağdur öğrenciler

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Türkiye günlerdir öğrencilerin kızlı erkekli kalmasını konuşuyor. Başbakan konuşmasında “Denizli ilinde şahit olduk. Yurtların yetersizliği beraberinde çeşitli sıkıntılar doğuruyor. Üniversite öğrencisi genç kız, erkek öğrenci ile aynı evde kalıyor” demişti. Denizli örneğinin nedeni ortaya çıktı. Denizli Eminiyet Müdürlüğü, Başbakan Erdoğan’a ilde kayıtdışı apartlar olduğu ve buraların illegal kullanıldığı yönünde bir rapor sundu. Radikal’den Serkan Ocak'ın ulaştığı rapora göre asıl mağdur öğrenciler.

Rapora göre, Denizli’de 2500 kontrolsüz apart var. Hemen hiçbiri de kayıt tutmuyor. Kayıtdışı olunca da normal konaklama yerlerindeki gibi emniyet bu bilgiere ulaşamıyor.

Apartların resmi bir statüsü yok. Kayıt tutmak, kayıtları kolluk kuvvetleri ile paylaşmak gibi bir zorunlulukları da yok. Apartların büyük bir bölümü konut görünümünde. Son birkaç yıldır Denizli’de konut olarak kullanılan evler bile yıkılarak apart haline getirildi. Pamukkale Üniversitesi’ne yakın mahallelerde ‘apartsal bir dönüşüm’ yaşanıyor. Raporun bir diğer ayrıntısında ise öğrencilerin genel durumundan söz ediliyor. Pamukkale Üniversitesi’nde yaklaşık 45 bin öğrenci var. Ancak Kredi Yurtlar Kurumu’nun kapasitesi 5 bin dolayında. Özel yurtlar ancak bin öğrenciyi barındırabiliyor. Geri kalan öğrenciler başının çaresine bakmak zorunda. Bu nedenle öğrencilere yönelik bir apart sistemi kendiliğinden gelişmiş durumda.

Saatlik kiralanıyor

Tahminlere göre, Eskişehir’den sonra en yaygın apart uygulaması Denizli’de. Başbakan’a sunulan rapora göre, Denizli’deki kesin apart sayısı tespit edilemiyor çünkü herhangi bir kayıt mevcut değil. Bazı apartlar ise günlük olarak kiralanıyor. Günlük kiralanan apartlardaki temel sorun ise buraların fuhuş amaçlı kiralanması. Üniversitenin etrafındaki hemen her elektrik direğinde ya da boş duvarlarda apart ilanlarına rastlamak mümkün. En dikkat çekenleri ise günlük olanlar.

İlanlardan birini aradım. Aradığım kişi günlük olarak apartı kiralayabileceğimi söyledi. 65 TL istedi. Denizli’deki bazı emlakçılar da bu yapıdan şikâyetçi. Adını vermek istemeyen bir emlakçı, isteyen bir kişinin rahatça Denizli’de apart işletebildiğini anlattı. Başka bir emlakçı ise kendilerinde de günlük apartlar olduğunu ancak günlük dahi olsa mutlaka kiralayanla bir sözleşme imzalandığını belirtti.Apartların bulunduğu özellikle Kınıklı bölgesinde zaman zaman uyuşturucu ve fuhuşla ilgili şikâyet üzerine operasyonlar da yapılıyor. Denizli de görüştüğüm yetkililer yakalanan kişilerin öğrencilerle bir ilgisi olmadığını, bu nedenle asıl mağduriyeti öğrencilerin yaşadığını belirtti.

Öğrenciler kızgın

İngiliz Dili ve Edebiyatı 4. Sınıf öğrencisi Arda Biçen: “Bu politika uyuşturucu ve törerle birleştiriliyor. Uyuşturucu, terörle için kızlı erkekli kalmayı gerektirmiyor.”

Adını vermek istemeyen İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi: “Sevgilimle kalıyorum 1.5 yıldır. Ailem de bunu biliyor. 2 ev değiştirdik hiçbir sorun olmadı. Şimdiki oturduğumuz yerde ev sahibimiz var. Kızlı erkekli diye sorun yok.”

İngiliz Dili Edebiyatı 4. Sınıf öğrencisi Esra Coşkun: “Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalıyorum. Apartta kalan arkadaşlarım var. Burada fuhuşa süreklenen bir ortam yok. Erkek-kız mecburen bir arada olacak. Burası üniversite. Ders hakkında konuştuğumuz gibi müzik de yapıyoruz.”

İngiliz Dili Edebiyatı 4. Sınıf öğrencisi Merve Sevimli: “Evlenince kredi borçlarının silineceği haberleri de tam burada ortaya çıkt. Zamanı manidar.”

Endüstri Mühendisliği’nde okuyan adını 1. sınıf öğrencisi: Eğer apartlar kalkarsa erkek öğrenciler daha çok sıkıntı çeker. Çünkü özel yurtların çoğu kızlara yönelik.”

Bir başörtülü öğrenci: “Kötü amaçlı kullanımların mutlaka engellenmesi gerekiyor. Ancak böyle bir tartışma çok saçma.”

Matematik bölümü son sınıfı öğrencisi: “Başkan önce genelevleri kapatsın. Burada kimse kimsenin evinde kalmıyor. Gidip ders çalışıyoruz. Burada asıl amaçlanan eksen kaydırılıyor, eğitim özelleştirilmeye çalışılıyor.”

Senegalli öğrenci Fatou Kine: Senegal’de de Türkiye’dekine benzer bir kültür var. Ben Müslümanım ancak bir erkeğin evinde kalmam. Burada bizim bir problemimiz yok.”

Senegalli öğrenci Justine: “Ben de Hıristiyanım. Ancak bizim kültürümüzde zaten bir erkekle birlikte kalmak yoktur. Birlikte kimi zaman ders çalışıyoruz. Bir sorunumuz yok.”

Haberin tamamı için tıklayın...