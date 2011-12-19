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Denizli'de anne ve oğlu öldürüldü DENİZLİ (A.A)

19 Aralık 2011 09:23

-Denizli'de anne ve oğlu öldürüldü DENİZLİ (A.A) - 19.12.2011 - Denizli'de seyir halindeki kamyonete yönelik silahlı saldırıda anne ve oğlu öldü, bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, 20 D 6620 plakalı kamyonete Akköy ilçesi Çeşmebaşı köyü yakınlarında silahla ateş açıldı. Saldırıda şoför Gaffar Aslantaş ile annesi Zehra Aslantaş olay yerinde hayatını kaybetti, kamyonetteki Vural Bilgin ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı Bilgin, Sarayköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.  Güvenlik güçlerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından saldırıda ölen anne ve oğlunun cenazelere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle Sarayköy-Pamukkale yolu, yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldı. Gaffar Aslantaş'ın Denizli'de yaşadığı, kendisini ziyarete gelen annesi Zehra Aslantaş'ı Akköy'deki evine bırakmak için Denizli'den Akköy'e gittiği öğrenildi.

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