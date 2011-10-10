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Denizli'de ahırını su basan kadın boğuldu DENİZLİ (A.A)

10 Ekim 2011 18:12

-Denizli'de ahırını su basan kadın boğuldu DENİZLİ (A.A) - 10.10.2011 - Denizli'nin Çameli ilçesinde, derenin taşması sonucu meydana gelen selde, ahırını su basan 60 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.  Denizli'de iki gündür etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Çameli ilçesine bağlı Karabayır köyündeki dere taştı.  Derenin taşması sonucu meydana gelen selden ineklerini kurtarmak için ahıra giren Sıdıka Gümüş (60), suların yükselmesi sonucu boğuldu. Sıdıka Gümüş'e ait 4 inek de telef oldu. -Sağanak etkili oldu- Öte yandan sel, Kirazlıyayla ve Akpınar köylerinde 10'un üzerinde balık çiftliğinde zarara yol açtı.  Tavas ilçesinde, Ebecik köyündeki Yenidere'nin taşması sonucu 20'nin üzerinde küçükbaş hayvan telef oldu.  Kale ilçesinde ise şehir merkezindeki bazı evlerin bodrum katlarını su bastı, asfalt yollarda derin çatlaklar oluştuğu gözlendi.  Köprübaşı köyünde bir süt ürünleri işletmesi ile akaryakıt istasyonunu su bastı. Demirciler köyünde hidroelektrik santralde hasar meydana geldi.   Meteoroloji yetkilileri, Denizli'de dünden beri metre kareye 61,7 kilogram yağış düştüğünü, yağışın yarın etkisinin azalacağını kaydetti.

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