Denizli'de adli yıl açılışı törenle yapıldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Baro Başkanı Müjdat İlhan, 2017-2018 Adli Yılı açılışı töreninde yaptığı konuşmada, avukat soruşturmalarına değindi. Baro Başkanı İlhan, KHK ile getirilen yeni düzenlemelerin avukatların savunma hakkını kısıtlama amacıyla kullanılmaması gerektiğini belirterek, \"İçinde bulunduğumuz süreçte uzatılmaya devam eden OHAL ve çıkarılan KHK\'ların hukuki güvenliğimiz açısından sorun yaşatmakta olduğunu görüyoruz\" dedi.

Denizli\'de 2017-2018 Adli Yılı, Valilik önünde düzenlenen törenle açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Baro Başkanı Müjdat İlhan, savcılar ve avukatlar törene katıldı. Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla tören başladı.

Açılış töreninde konuşan Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye\'nin tarihinin en karanlık gecesini yaşadığını ve en hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığını söyledi. İlhan, Denizli Barosu olarak darbelerin karşısında olduklarını belirterek, \"Kuşkusuz sıfat ve konumu ne olursa olsun, bu karanlık yapıya dahil olan, destek veren herkes hukuk önünde hesap vermeli, bedelini en ağır şekilde ödemelidir. Bu karanlık yapının temizlenmesi, bu alçakça kalkışmanın hesabının yargı önünde sorulması yönündeki güçlü beklenti ve desteğimiz sonuna kadar devam edecektir. Bununla birlikte soruşturmalarda masumiyet karinesi ihlal edilmemeli savunma hakkı kısıtlanmamalı, suçlu ile suçsuz şüpheye yer vermeyecek şekilde ayrılmalıdır\" dedi.

\'OHAL VE KHK\'LAR HUKUKİ GÜVENLİK AÇISINDAN SORUN\'

Denizli Barosu olarak yargının karanlık yapılardan arındırılması gerektiğini belirten Baro Başkanı İlhan, \"Avukat soruşturmalarına KHK ile getirilen yeni düzenlemeler savunma hakkını kısıtlama amacıyla kullanılmamalıdır. İçinde bulunduğumuz süreçte uzatılmaya devam eden OHAL ve çıkarılan KHK\'ların hukuki güvenliğimiz açısından sorun yaşatmakta olduğunu görmekteyiz. Yargıya kapalı idari kararlar ve yapılan yasal düzenlemeler adalete olan güveni ve adalet beklentilerini örselemektedir\" diye konuştu.

KARARLI MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ise FETÖ ile mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceklerini belirterek, \"Bilindiği gibi her kuruma sızdığı gibi, yargıda da vicdanını adalet duygusunu kaybetmiş, emirleri hukuktan ve vicdanından değil, başka odaklardan alan hainler sızmış ve maalesef büyük bir tahribata sebep olmuşladır. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle milletimize ve devletimize kast etmişlerdir. Ancak milletimizin feraseti ve cansiperane duruşuyla bu ihanet önlenmiştir. Bu süreçte, mensubu olmaktan gurur duyduğum yargı mensuplarınca da hainlere karşı büyük bir özveriyle mücadele yapılmış ve aynı şekilde yapılmaya devam edilecektir. Bu konudaki irademiz kesindir\" diye konuştu.

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