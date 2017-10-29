Denizli'de 786 kişi konut sahibi oldu

Osman Nuri BOYACI - Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de TOKİ\'nin Aile ve Sosyal Politikilar Bakanlığı işbirliğinde yapımını tamamladığı Karahasanlı\'daki 786 sosyal konut, düzenlenen kura çekimiyle sahiplerini buldu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile birlikte kura çekim törenine katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, devletin daha çok kişiye yardım etmesini \'Yoksulluk artıyor\' şeklinde yorumlayanlara yanıt verdi. Kaya, \"Devletimizin daha çok insanımıza şefkat eli uzatmasını ülkemizde yoksulluk artıyor şeklinde yanlış yorumlayanlar var. Artan yoksulluk değil, devletin gücü ve devletin insana olan ivmesidir. Türkiye olarak yoksullukla mücadelede çarpıcı bir iyileşme kaydettik. Dünya Bankası\'nın Sürdürülebilirlik Kalkınma Raporu\'nda, Türkiye dünya genelinde yoksulluğu en fazla azaltan ülke ilan edildi\" dedi.

TOKİ ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği ile yapılan Denizli Merkez Karahasanlı Sosyal Konut Projesi\'nde konut alma hakkı ve konut belirleme kurası Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu\'nda düzenlenen törenle yapıldı. Törene Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci , Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Denizli Valisi Hasan Karahan, TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ak Parti Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, Sema Ramazanoğlu, daire müdürleri ile Karahasanlı Sosyal Konut Projesi için başvuru yapan 1320 kişi aile ve çocuklarıyla birlikte katıldı. Kura çekimine katılan herkese 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağı dağıtıldı. 2 bin kişilik salonun tamamen dolduğu kura çekiminde konuşan TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, 81 ilde 3 bin 523 şantiyede 806 bin konuta ulaştıklarını belirterek, \"Ürettiklerimizin büyük bölümünü sosyal konut olarak ürettik. Bugüne kadar 1047 okul, 19 üniversite, 993 spor salonu, 96 sağlık ocağı, 266 hastane, 42 kütüphane, 19 stadyum olarak imalatlarımız devam ediyor. Denizli\'de 34 şantiyede bugüne kadar 8 bin 224 konut üretildi. Denizli\'de planlanan konut adedimiz 13 bin 122 konut daha yapacağız. Önümüzdeki üç yılda 25 bin rakamına ulaşacağız\" dedi. Denizli Valisi Hasan Karahan ise Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadıkları güzel bir günde 786 vatandaşı ev sahibi yapacaklarını belirtti.

CUMHURİYET BAYRAMI VURGUSU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise kura çekiminde yaptığı konuşmada, Denizli\'de yapımı tamamlanan 786 sosyal konutun kura çekiminde belirlenen hak sahiplerine evlerinin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Kaya, \"Bu projenin gerçekleşmesinde emeği gecen herkese teşekkür ediyorum. Hak sahiplerinin yüzde 10\'unu engelli kardeşlerim oluşturuyor. Onlara hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Böylesi önemli bir günde, milli mücadelenin ilk manevi kıvılcımının yakıldığı Denizli\'de olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. 15 Mayıs 1919\'da Yunanlılar İzmir\'i işgal ettiğinde Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi cihat fetvası verilmiştir. Bu fetva milli mücadele için verilen ilk fetva olmuştur. Devletimizin birliği, huzuru için mücadele eden güvenlik güçlerimi, Cumhuriyetimiz\'in vatanımızın bölünmez bütünlüğünü bir kez daha gösteren aziz milletimizi saygıyla şükranla selamlıyorum\" dedi.

\'SON 15 YILDA SOSYAL POLİTİKALARDA SESSİZ DEVRİM YAPTIK\'

Son 15 yılda sosyal politikalar konusunda sessiz bir devrim yaptıklarını belirten Bakan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Türkiye olarak son 15 yılda sosyal politikalar alanında sessiz bir devrimi ortaya koyduk. Sosyal devrim olma yolunda yaptığımız hizmetler saymakla bitmez. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayırdığımız bütçeyi tam 23 kat artırdık. 2002 yılında sosyal yardımlara 1.4 milyar ayrılırken, 2016 yılında 32 milyara çıkardık. 2002\'de 4 kalemde sosyal yardım yapılırken bugün 39 farklı alanda sosyal yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu sosyal konutlarda sosyal programlar kapsamında gerçekleşti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve TOKİ arasında imzalanan programla yürütülen bir proje. Bugüne kadar 33 bin 337 konutun yapımını projelendirdik, 31 bin 588\'ini hak sahiplerine teslim ettik. Geriye kalan 1749 konutun yapımı devam etmekte. 2 artı 1 konutlarımız için 270 ay vade taksitleri sabit bir ödeme imkanıyla dar gelirli bir insanımızı ev sahibi yapmak için yola çıktık. Bu konutların maliyeti ödeme tutarından fazla, aradaki farkı devlet olarak biz karşılıyoruz.Amacımız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı değil merde namerde bile muhtaç etmeden hizmet vermek.\"

\'3.1 MİLYON HANEYE YARDIM ELİMİZİ UZATIYORUZ\'

Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi olma kriterini genişlettiklerini belirten Bakan Kaya, \"Düne kadar görmezden gelinen insanlarımızı da gördük ve devletimizin şefkatli elini tüm vatandaşlarımıza uzattık. 2002 yılında yardımlardan yararlanan kişi sayısı 1 milyon iken bugün 3.1 milyon haneye sosyal devlet anlayışıyla yardım elimizi uzatıyoruz. Bunun sadece 1.2 milyonunu şartlı nakit transferi yoluyla hak sahibi aileler olduğunu görüyoruz. Parayı kadınlarımıza veriyoruz. Bu transferi, \'Çocuklarımız eğitim hayatından kopmasın\' diye yapıyoruz. Biz tüm çocuklarımız iyi bir eğitim alsın istiyoruz. Özellikle kız çocuklarımıza pozitif ayırımcılık yapıyoruz. Yakın bir zamanda yine devletin şefkat eliyle ASDEP projemizle ailelerimize tek tek ulaşacağız. Arz odaklı bir hizmet anlayışıyla kapı kapı dolaşarak evlerimizde ziyaret edeceğiz, ihtiyaçlarını tespit edeceğiz ve yerinde çözüm üreceğiz\" dedi.

\'TÜRKİYE DÜNYADA YOKSULLUĞU EN FAZLA AZALTAN ÜLKE\'

Tüberküloz ve kızamık mikrobunun yol açtığı bir beyin hastalığı olan SSPE hastalarına yönelik yeni bir programı hayata geçireceklerini, cihaza bağlı olan hastaların elektrik ve güç kaynağı ihtiyaçlarını bakanlık olarak karşılaşacaklarını belirten Kaya, yoksulluk artıyor eleştirilerinde bulunanlara da yanıt verdi. Kaya, \"Devletimizin daha çok insanımıza şefkat eli uzatmasını ülkemizde yoksulluk artıyor şeklinde yanlış yorumlayanlar var. Artan yoksulluk değil, devletin gücü ve devletin insana olan ivmesidir. Türkiye olarak yoksullukla mücadelede çarpıcı bir iyileşme kaydettik. Dünya Bankası\'nın yoksulluk ölçüm kriterlerine göre Türkiye olarak yoksullukla mücadelede çok önemli çarpıcı bir iyileşme kaydettik. Zira nüfusumuz içerisinde kişi başı günlük harcama miktarı Dünya Bankası\'nın belirlediği 4.3 doların altında yaşayanların oranı 2002\'de yüzde 30\'du. Bugün bu oran 2015 itibariyle yüzde 1.5\'un altına inmiş durumda. Hedefimiz bu oranı tamamen sıfırlamak. Dünya Bankası\'nın kısa bir süre önce 2017 Sürdürülebilirlik Kalkınma Raporu\'nu yayınladı. Bu rapora göre , Türkiye son 15 yılda dünya genelinde yoksulluğu en fazla azaltan ülke ilan edildi\" diye konuştu.

\'İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN ANLAYIŞIYLA HİZMET\'

Sosyal yardımlarda devletin kucaklayıcı gücünü artırmanın yanında insanı yaşatmak için bilişim teknolojisinin sağladığı olanaklardan yararlandıklarını belirten Kaya, \"Bunun için bilişim teknolojisinin sağladığı teknik imkanları kullanıyoruz. Sosyal yardımları bütünleşik sosyal yardım sistemine üzerinde yapıyoruz. İhtiyaç sahibi insanlarınızım muhtaçlıklarını ispat külfetini ortadan kaldırmış olduk, 2 milyon haneye sosyal yardım kartı dağıttık. Yardımlar hesaba yattığında SMS ile bilgilendirdik, 2002 yılında engelli bir vatandaşımızı 24 lira öderken bu rakam bugün 570 lira seviyesine geldi. Bugün Türkiye sosyal devlet anlayışıyla 500 bin engelli ve yaşlı yakınına evde bakım ücreti vermekte. Sosyal yardımların hak sahipliğinde kadınlarımıza öncelik veriyoruz. Yapılan tüm sosyal yardımların yüzde 62\'sini kadınlar oluşturmakta. Sözün özü; \'Bir insanı yaşat ki; devlet yaşasın\' anlayışıyla engelli, yaşlı, kadınana sahip çıkan bir anlayışla bugün 80 milyona en iyi şekilde hizmet vermenin onurunu yaşıyoruz. Biz bakanlık olarak engelli yaşlı kadın çocuk şehit yakınları ve gazilerimize yönelik çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Aile kurumu üzerinde daha hassas olmamız gerekiyor. Aile temelli hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Sosyal politikalar bir toplumun bir millet olmuşluğunun güçlendirilmesi açısından da son derece önemli\" dedi.

\'FAİZE GİDEN 87 LİRA SİZE KONUT OLUYOR, YUVA OLUYOR\'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise kura çekim töreninde yaptığı konuşmada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya\'nın ailesinin aslen Denizlili olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım\'ın selamlarını iletti. Törene katılanların Cumhuriyet Bayramı\'nı kutlayan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, \"Bundan 15 sene önce namerde muhtaç olmuş olan bir ülkeden bugün insanlarına refah dağıtan, dertleriyle hemhal olan bir ülkeye geldik. 2002 yılında toplanan verginin 87 lirası faize gidiyordu, bugün 100 liralık verginin 10 lirası faize gidiyor, kalanı sizlere konut oluyor, mekan oluyor. O gün el açan Türkiye\'den bugün el açılan tüm yerlere uzanan bir Türkiye\'ye geldik. Bugün dünyada mazlumlara en çok yardım eden bir millet haline geldi Türkiye. Recep Tayyip Erdoğan, ilk belediye başkanı olduğumda şunları söylemişti; \'Benim insanım arlıdır, bizim milletimiz derdini söylemez, içine atar. Belediye başkanları, valiler, bakanlardan şunu bekliyorum; gideceksiniz, bulacaksınız, dertlerine derman olacaksınız.\' Bugün O\'nun talimatlarından birinin daha yerine gelmesinden dolayı son derece mutluyum. 786 kardeşimiz sıcacık yuvalarına kavuşacak\" dedi.

\'DENİZLİ\'DE 25 BİN KONUT SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ\'

Denizli\'nin geçmiş döneminden örnekler veren, hava kirliliğinden söz eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, geçen yıl söz verdikleri 25 bin konutun inşaatının da ilçelerden başladığını, Denizli\'de talep edip konut sahibi olmayan kimsenin kalmayacağını söyledi. Zeybekci, \"Bu şehirde kuşların uçmadığı hava kirliliği, Bağırsak Deresi vardı. Bugün parklarıyla, altyapısıyla, üstyapısıyla örnek bir şehir haline geldi. Geçen yıl bir söz verdik. Vatandaşlarımızın tamamı konut sahibi olana kadar durmak yok, yola devam. 25 bin konut sözümüz vardı, onların tamamı ilçelerimizde başladı. Denizli\'nin merkezinde de 2 bin 500\'lük paketler halinde yapılacak. Şu anda Denizli\'nin bütün ilçelerinde ve merkezinde kira öder gibi konutlarına sahip olacak\" diye konuştu.

\'BU MİLLET ASLA \'AMAN\' DEMEDİ\'

Türkiye\'nin 15 Temmuz\'da hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını ve milletin demokrasi destanı yazdığını söyleyen Bakan Zeybekci, \"Kim ne derse desin bu millet tarihi boyunca asla \'Aman\' demedi, esir olmadı. Milyonlarca şehit verdi, asla teslim olmadı. Dünyada hiçbir milletin yazamadığı bir destanı yazan, 15 Temmuz destanını yazan bu aziz millete hizmetkar olabilmek Allah\'ın bize verdiği bir lütuftur. Denizli\'ye hizmetkar olabilmekte ayrı bir güzeldir. Bundan sonra hizmetlerimiz devam edecek. Bu millet kimse merak etmesin, dostlarımız merak etmesin, düşmanlarımız heveslenmesin. Göktürk yazıtlarında yazdığı gibi üstte mavi gök yarılmadıkça, altta yer çökmedikçe bu milletin töresini hiç kimse bozamayacaktır\" dedi.

İLK KURA ENGELLİLER GRUBU\'NDAN

Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. Yapılan duanın ardından ilk kurayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya çekti ve engelli kurasında ilk hak sahibi İhsan Gürkaynak oldu. İkinci kurayı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci çekti ve engelli grubundan Gökhan Ayhan\'ın ismini okudu. İsmi ilk okunan İhsan Gürkaynak, elindeki Türk bayrağını sallayarak sevinç içinde kürsüye geldi. Üçüncü kurayı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin eşi Ayşen Zeybekci çekti ve Uğur Aslan\'ı konut sahibi yaptı. Vali Hasan Karahan ise engelli grubundan Cavit Acar\'ı sevindirdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bahri Kılıç\'ı talihli olarak belirledi. Hak sahipleri protokol üyeleriyle birlikte mutluluk pozu verdi. İki bakan daha sonra Karahasanlı Mahallesi\'nde yapılan konutları gezerek inceledi. Karahasanlı Sosyal Konut Projesi\'nde yapımı tamamlanan 786 sosyal konut için 167 engelli, 1053 ihtiyaç sahibi başvuru yaptı. Kura çekilişinde önce 167 engelliden 79 hak sahibi belirlendi, kurada ismi çıkmayan 88 engelli ise 1053 kişilik normal başvuru listesine dahil edildi. Engellilerin ardından normal başvuru yapan kişiler arasından 708 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. Çekiliş Denizli 8. Noterliği gözetiminde yapıldı. Kura çekiminde ayrıca 393 yedek isim de belirlendi. Kura çekimi sırasında başvuruda bulunan aileler büyük heyecan yaşadı. İsimleri okunan talihliler eşlerine ve çocuklarına sarılarak sevinçlerini paylaştı.



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