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Denizli'de 7 ByLock gözaltısı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

18 Ocak 2018 18:04

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme sistemi \'ByLock\'u kullandığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme sistemi ByLock\'u kullandığı belirlenen 8 kişiye yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Aralarında öğretmen ve esnafların bulunduğu 8 kişiden 7\'si gözaltına alındı. Evlerde arama yapan polis ekipleri, delil olabilecek eşyalara el koydu. Gözaltına alınan 7 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

 

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