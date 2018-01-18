Denizli'de 7 ByLock gözaltısı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme sistemi \'ByLock\'u kullandığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY\'nin şifreli haberleşme sistemi ByLock\'u kullandığı belirlenen 8 kişiye yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Aralarında öğretmen ve esnafların bulunduğu 8 kişiden 7\'si gözaltına alındı. Evlerde arama yapan polis ekipleri, delil olabilecek eşyalara el koydu. Gözaltına alınan 7 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.