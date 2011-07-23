-DENİZLİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN DENİZLİ (A.A) - 23.07.2011 - Denizli'de 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen biri bebek 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Sırakapılar Mahallesi'nde 5 katlı binanın birinci katının mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede tüm binaya sıçradı. Binanın 5. katındaki evde 1 aylık bebek Yağız Efe Elitaş'ın mahsur kaldığını öğrenen Hüseyin Varol (31) adlı kişi, balkon korkuluklarının demirlerinden 5. kata tırmandı. Bebeği alıp gömleğiyle sırtına saran Varol, demirlerden bir kat aşağıya indikten sonra itfaiye ekiplerinin de yardımıyla zemine indirildi. Bebeğin annesi Funda Elitaş da itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 1 aylık bebekle annesinin yanı sıra dumandan etkilenen Hüseyin Varol, Gülsevil Varol, Ali Rıza Bozdemir, Gülhan Bozdemir ve Ali Bozdemir, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu arada 1 hafta önce anne olduğu öğrenilen, yangının çıktığı evin sahibi Zeynep Kılıç, hastane dönüşünde olayı öğrenince fenalık geçirdi.