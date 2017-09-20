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Denizli'de 2 genç, uyuşturucudan öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, şırıngayla yüksek dozda eroin aldıkları belirlenen 19 yaşındaki Ahmet Kuran ile 21 yaşındaki İsa Taşçı öldü

20 Eylül 2017 15:38

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, şırıngayla yüksek dozda eroin aldıkları belirlenen 19 yaşındaki Ahmet Kuran ile 21 yaşındaki İsa Taşçı öldü.
Olay, bugün saat 03.00 sıralarında, Asmalı Evler Mahallesi\'ndeki bir apart dairede meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü\'nde hizmetli İsa Taşçı, dün kiraladığı bir apart daireye gece 4 arkadaşıyla birlikte geldi. Taşçı ve beraberindekiler alkol aldı. Gruptan 2 kişi, bir süre sonra evden ayrıldı. Dairede İsa Taşçı, Ahmet Kuran ve adı öğrenilemeyen bir kişi kaldı. Taşçı ve Kuran, başka bir odaya geçerken, saatler geçmesine rağmen dışarı çıkmadı. Merak edip odayı kontrol eden arkadaşları, Taşçı ile Kuran\'ın hareketsiz şekilde yerde yattığını görünce ambulans çağırdı. Olay yerine gelen acil sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Taşçı ile Kuran\'ın öldüğü tespit edildi. Polis ekipleri de yaptıkları incelemede, şırınga içinde eroin maddesi buldu. Taşçı ile Kuran\'ın yüksek dozda uyuşturucuyu damardan kendilerine enjekte etmeleri nedeniyle öldükleri anlaşıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından Taşçı ile Kuran\'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Soruşturma kapsamında dairedeki diğer 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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