T24 LogoT24 Logo
Gündem

Denizli'de 2 erkek çocuğa cinsel istismar!

Cinsel istismarda bulunan zanlı gözaltına alındıktan sonra tutuklandı

18 Ağustos 2017 00:47

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, sanayi sitesinde bir kaportacı dükkanında çırak olarak çalışan iki ortaokul öğrencisi, iş yeri sahibi C.T'nin kendilerini, Pelitlibağ Mahallesi'ndeki evine götürüp cinsel içerikli film izleterek istismarda bulunduğunu ailelerine anlattı.

Ailelerin durumu polise bildirmesi üzerine emniyet ekipleri mağdur çocukların psikolog nezaretinde ifadesine başvurdu.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu iki çocuğa "cinsel istismarda bulunduğu" iddia edilen 50 yaşındaki kaportacı C.T'yi gözaltına aldı.

Bekar olduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.T, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ETİKETLER

cinsel istismardenizlitutuklugözaltıerkekçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24