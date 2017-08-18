Denizli'de 2 erkek çocuğa cinsel istismar!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, sanayi sitesinde bir kaportacı dükkanında çırak olarak çalışan iki ortaokul öğrencisi, iş yeri sahibi C.T'nin kendilerini, Pelitlibağ Mahallesi'ndeki evine götürüp cinsel içerikli film izleterek istismarda bulunduğunu ailelerine anlattı.

Ailelerin durumu polise bildirmesi üzerine emniyet ekipleri mağdur çocukların psikolog nezaretinde ifadesine başvurdu.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucu iki çocuğa "cinsel istismarda bulunduğu" iddia edilen 50 yaşındaki kaportacı C.T'yi gözaltına aldı.

Bekar olduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.T, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.