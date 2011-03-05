-DENİZLİ'DE 19 TGB'Lİ SERBEST DENİZLİ (A.A) - 05.03.2011 - AK Parti Denizli İl Başkanlığına zorla girip pankart asmak istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 19 kişi serbest bırakıldı. İşçi Partisi Denizli İl Başkanı Mustafa Güleç, 3 Mart'ta gözaltına alınan birlik üyesi partililerinin serbest bırakıldığını belirtti. ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında yapılan arama ve gözaltıları protesto etmek amacıyla 3 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde AK Parti Denizli İl Başkanlığına zorla girip pankart asmak isteyen Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 19 kişi, gözaltına alınmıştı.