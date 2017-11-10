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Denizli'de 15 kişiye ByLock gözaltısı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı belirlenen 15 kişi, polis tarafından gözaltına alındı

10 Kasım 2017 20:09

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, \'ByLock\' kullandığı belirlenen 15 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bu sabah, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock\'u kullandığı belirlenen kişilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 17 kişinin evlerine baskın yapıldı. Farklı meslek gruplarından olduğu öğrenilen şüphelilerden 15\'i yakalanarak gözaltına alındı. 2 kişinin ise aranmasına devam ediliyor. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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