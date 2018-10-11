Denizli'de 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 7 kişi tutuklandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulmasıyla ilgili olarak 1'i Türk, 6'sı Suriyeli 7 kişinin tutuklandığını, 3 kişinin ise arandığını açıklandı.

Olaya tepki gösterilmesi üzerine kentte çıkan olaylarda 5 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçen salı günü, Kale Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar ve müracaatta, 14 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik 10 kişinin nitelikli cinsel istismar suçunu işledikleri iddia edildi. Bunun üzerine derhal, Kale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Mağdurun cinsel istismara dair raporları aldırıldı. Beyan doğrultusunda şüphelilerden 1'i Türk vatandaşı, 6'sı ise Suriye uyruklu olmak üzere toplam 7 kişi yakalandı. Bu kişiler, Kale Sulh Ceza Hakimliği'nce, sorgularının ardından tutuklandı. Olaya karıştıkları iddia edilen diğer 3 kişinin ise kimliklerinin tespiti ve yakalanmaları için çalışmalar sürüyor."

Tepki gösteren vatandaşlar faillerin kendilerine verilmesini istedi

Denizli'nin Kale ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğu N.D.'ye cinsel istismar suçundan 7 kişinin gözaltına alındığının duyulması üzerine adliye ile aynı binada hizmet veren Kaymakamlık binası önünde toplanan yaklaşık 500 kişi tepkilerini dile getirdi.

Şüphelilerin kendilerine verilmesini isteyen öfkeli kalabalığın kontrolden çıkma ihtimali üzerine Kale'ye Denizli il merkezi ile çevre ilçelerden takviye olarak çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

İlçedeki 30 Suriyeli aile güvenlik amacıyla tahliye edildi

Kale Kaymakamı Murat Güneş ve AKP Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, öfkeli kalabalıkla konuşup, sağduyulu davranmalarını istedi.

Gerginlik sürerken ilçedeki Suriyeli 30 aile güvenlik amacıyla tahliye edilerek, başka ilçelere götürüldü. Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de olayların büyüme ihtimali üzerine güevinlik güçlerinin koordinasyonunu sağlamak için Kale'ye geldi.

Yerel basına yayın yasağı getirildi

İlçede gerginlik devam ederken, Kale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilçe genelinde yayın yasağı getirildiği öğrenildi.