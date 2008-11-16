Denizli zeminden şikayetçi



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Bursaspor maçının ardından yaptığı açıklamada sahanın bozuk olmasından dolayı final paslarını ve şutlarını atamadıklarını söyledi.



Denizli sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyunun genelinde pozisyon üretmeye çalışan ve rakibi baskı altında tutan taraftık. Rakibi baskı altında tutunca final paslarını daha dikkatli yapacaksın. Fizik gücü olan bir takımız, duran toplarda etkili olmalıydık. Bu arada rakip kontra ataktan bir gol de bulabilirdi. Zemin futbolcularımın yapacağı final paslarına ve gol vuruşlarına engel oldu. Neticede güzel çekişmeli bir maç oldu, tansiyonu yüksek bir maçtı. Bu tansiyonu düşürmek için iki gündür çalışma yapıyoruz. Daha önceden iki takım arasında yaşanmış şeyler var, bunları devam ettirmenin bir anlamı yok. Bursa bizim her zaman güvenle geldiğimiz bir yer. Burada olabilecek bir hadiseden kimse mutlu olmaz. Saha içinde her iki takım futbolcuları oyun kurallarına uyarak mücadele ettiler. Normal şartlarda bu maçtan üç puanla döneriz diye bekliyordum ama olmadı. Bursa en zor deplasmanlardan biri, Bursa'dan bir puan ile dönmek üzüntümüzü biraz aşağıya çekmiş olabilir. Holosko ve Nobre görevlerini yaptı ve çok yoruldular bu nedenle ikisini de kenara aldım. Bobo ve Batuhan ile havadan da etkili olmaya çalıştık ama neticeyi bulamadık. Tüm oyuncularım görevlerini yapmak için mücadele ettiler. Oyuncularımın mücadelesinden ve kazanma isteklerinden memnunum ama bunları golle buluşturunca sevincim daha fazla artıyor. Sivok ve Cisse'nin yokluğunu aramadım çünkü bizim 20 kişilik kadromuz var. Olmayan oyunculara ağıtlar yakarsak ligi bitiremeyiz. Tüm oyuncularımız bizim için değerlidir ve takımımızın önemli taşlarıdır. Zaman zaman beklenmeyen isimlere de şans veriyoruz, 20 kişiyi hep fit tutmalıyız. Transferi düşünmek için daha çok erken, ilk yarıyı bir bitirelim ve önümüzü görelim ona göre hareket edeceğiz. Bir tane oyuncu alabiliriz ama onun da olasılığı düşük bir ihtimal. Eksik yönlerimiz olabilir ama bunu içimizden halletmeye çalışıyorum ilk etapta. Yolumuza kazançlarla, kayıplarla devam edeceğiz ama sonunda şampiyon olacağız."



