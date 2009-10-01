Denizli: Yola devam

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda CSKA Moskova'ya 2-1 yenilen Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Mustafa Denizli, şanssızlıktan yakınırken, 'Büyük takımın büyük hocası olarak yola devam' edeceğini söyledi.



Şampiyonlar Ligi’nde iki karşılaşmada da galibiyetle tanışamayan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Mustafa Denizli, eleştirilerin olacağını belirterek “Wolfsburg maçıyla Şampiyonlar Ligi’nde çıkışımızı göstereceğiz” diye konuştu.

Mustafa Denizli, CSKA Moskova maçını değerlendirerek “Entresan bir maç oldu. Aşağı yukarı rakip kalemize ciddi gelmediği dönemde gol yedik. 1-0 devam ederken oyunun tamamen döneceği bizim çıkış, CSKA’nın düşeceği anda şansızlık mı becerizlik mi diyelim bilmiyorum golü bulamadık . İkinci gol Şampiyonlar Ligi’nde oynayan bir takımın yememesi gereken bir goldü. Bu da bizi etkiledi.” dedi.



Denizli, “Şampiyonlar Ligi’ni zorlayacağız. Önümüzde 12 puan var. Beşiktaş 2 maçta da galip gelebileceğini herkese gösterdi. Yolumuza devam ederken alınan sonuçlar bizi psikolojik olarak kötü etkiledi ama Wolfsburg maçıyla herşeyi değiştirecez. Eleştiriler olacak, maçtan sonra o oynasaydı gibi düşünceler çok sığ düşünceler. Biz günlerce kadro üzerine çalışıyoruz. Gol atamama ve futbol şansı bizden yana değil diyorum” diye konuştu.

Futbolcularla aynı frekansta olduğunu ifade eden Mustafa Denizli, “Biz futbolcularımızla ortak düşünüyoruz. Zaman zaman güven noksanlığı yaşıyoruz. Top kaybetmekten korkar bi halimiz var ama bu güvenin kaybolduğu anlamına gelmez. Bizim dik durmakdan başka çaremiz yok. Beşiktaş hala 2 ünvanı taşıyan takımdır. Bu ünvanları taşıyacak mı göreceğiz. Biz her ünvanı hakettik. Ben büyük takımın büyük hocası olarak yoluma devam ederim. Bu maç kaybedip kazanmak önemli değil. Nihat Kahveci’nin ne denli etkili olduğunu biliyoruz . Nihat’ın bu olmadığını fakat Nihat’ın kendini baskı altına soktuğunuda söyleyebiliriz. Onu kazanmak için bazı yöntemler vardır. Bunları hepsini yapıyoruz. Tek dileğim Nihat’ın eskiye dönmesi. Avrupa’nın en iyi ayak içi yapabilen futbolcularından Nihat ama üzerindeki gol atamama baskısını atamadığı için sorun yaşıyor .” dedi.