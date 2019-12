Denizli: Yarışı bırakmayacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Eskişehirspor karşısında mücadeleyi bırakmayacaklarını gösterdiklerini söyledi.





Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli ligin son beş haftasına çekişmeli, iddialı, yarışı bırakmayan takımlarla girdiklerini belirterek, güzel bir yarış yaşandığını kaydetti.



Eskişehirspor karşılaşması sonrası düzenlediği basın toplantısında, İki takımın da hedeflerinin belli olduğunu anlatan Denizli, ''Eskişehirspor, ligdeki sıkıntılı durumundan biraz olsun sıyrılmak, biz de yarıştan kopmamak için sahaya çıktık. İkinci yarı daha fazla pozisyonumuz vardı. Futbolda ne kadar çok pozisyona girdiğin çok önemli değil, bunların ne kadarını sayıya çevirebiliyorsun o önemli. Düşündüklerimizi belli yere kadar iyi yaptık. Bütünüyle iyi yaptığımız bir şey var. Beşiktaş iyi mücadele ediyor. Beşiktaş yarışı bırakmıyor, bırakmayacak, bırakmayacağını da göreceğiz. Zor bir deplasmanı böyle geçmek bizim için her bakımdan olumlu. Eskişehir'de güzel bir atmosfer vardı. Eskişehirspor taraftarı her zaman Süper Lig'de olmalı'' şeklinde konuştu.



Denizli, kadrodaki radikal değişimleri soran bir gazeteciye, ''Kadrodaki değişimler sadece değişimden ibarettir. Radikal tarafı yoktur. Bunlar radikal değişimler değil'' yanıtını verdi.



Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi ve Fenerbahçe'nin yarıştan kopmasının Beşiktaş için avantaj olup olmadığı sorusu üzerine Denizli, ''Hiçbir şey değiştirmez. Büyük takımların yarış içinde olup olması hiçbir şeyi değiştirmez. 100 yılı aşkın devam eden bu rekabet çok farklı duyguları çağrıştırır. Bunu her takımda yaşadığım için daha yakından biliyorum. Biz İnönü'de oynamanın avantajını kullanmak istiyoruz. Hedefe gitmek istiyorsak bunu başarmamız lazım. Fenerbahçe'nin dün oynayan Fenerbahçe olmadığını da biliyoruz'' diye konuştu.



ESKİŞEHİRSPOR CEPHESİ



Eskişehirspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise, girdikleri pozisyonlarda başarılı olamadıklarını söyledi.



Çalımbay, çok önemli 3 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.



İlk yarı güzel oynadıklarını, ikinci yarıya da iyi başladıklarını ifade eden Çalımbay, ''İkinci yarı basit bir gol yedik. Özellikle ikinci gol. Profesyonel bir takımın böyle bir gol yemeye hakkı yok. Hatalar yaptık. Girdiğimiz pozisyonlarda başarılı olamadık. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Şans bizden yana değildi'' diye konuştu.



Çalımbay, Engin ve Youla'nın gereksiz tartışmalarının takımı olumsuz yönde etkilediğini dile getirerek, ''Böyle bir olayın olmasını kesinlikle istemiyorduk. İnsanlar iyi futbolcu olabilir ama insanlar her şeyden önce takım arkadaşlarına, formasına ve taraftara saygısı olması gerekir. Devre arası alınan futbolculardan istediğimiz şekilde yararlanamadık, hepsi çok kaliteli oyuncular olmasına rağmen. Futbolun dışında yaptıkları şeyler nedeniyle takım zarar gördü. Buna bir son vereceğiz. Gerekirse hepsini göndeririz. Gerekirse tamamını uzaklaştıracağız. Bizim her şeyini ortaya koyacak ve takım arkadaşlarıyla her şeyi paylaşacak insanlara ihtiyacımız var. 5 maç kaldı. Takım olarak hazırız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız'' dedi.