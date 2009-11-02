Denizli: Wolfsburg iyi ama büyük takım değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, yarınki Wolfsburg maçını kazanarak Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yollarına devam edeceklerini söyledi.

Denizli, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, siyah-beyazlıların Alman futbolcusu Michael Fink ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Wolfsburg karşılaşmasının, bu grupta oynayacakları 6 maç içinde en fazla değer ifade eden karşılaşma olacağını kaydetti.

Yoğun tempolarının sürdüğünü belirten Denizli, şöyle konuştu:

''Bu tempo içinde hem lig, hem de Şampiyonlar Ligi maçlarına en iyi şekilde hazırlanıp, zorlu dönemi en az kayıpla geçmek istiyoruz. Yarın, sonucu bizim lehimize etkileyecek her türlü unsuru değerlendirmek istiyoruz. Gol vuruşlarındaki başarımız, akılcılık, mücadele... bunların hepsi, yarın büyük ölçüde gerçekleşmesini beklediğim unsurlar. Yarını lehimize çevirip, Şampiyonlar Ligi'ndeki yolumuza devam etmek istiyoruz.''

-''BEŞİKTAŞ'IN GÜCÜNÜ GÖSTERECEĞİZ''-

Denizli, Almanya'daki maçta bunu başaracak güçte olduklarını ortaya koyduklarını anlatarak, ''Manchester United ve CSKA Moskova maçlarında da iyiydik, ama maalesef 3 maç sonunda sadece 1 puan alabildik. Önemli rakiplerimizle iç sahada oynayacağız. Beşiktaş'ın iç sahada ne kadar güçlü ve önemli bir takım olduğunu göstereceğiz. Yarına hazırız ve Şampiyonlar Ligi'nde grupta yolumuza devam edeceğiz'' ifadesini kullandı.

-SAKAT FUTBOLCULARIN DURUMU-

Mustafa Denizli, yarınki karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle Nihat ve İbrahim Toraman'ın oynayamayacağını belirterek, ''Hatta bunlara İsmail'i de ilave edebiliriz. Büyük ölçüde görev yapamayacaklar. Rüştü ağrılarıyla mücadele ediyor, ama yarın oynayacaktır. Tello'nun durumu var. Onun da bugün test çalışmasını yapacağız. Olumlu bir sonuç alırsak, maç kadrosunda yer alacaktır'' diye konuştu.

Takım içinde her zaman sakatlıklar ve cezalar gibi faktörlerin olabileceğini ifade eden Denizli, ''Teknik adamlar, kadrodaki tüm oyuncularının sağlıklı olmasını ister. Yarın problemi olacak arkadaşlarımız var, ama bu Beşiktaş açısından hiçbir zaman problem teşkil etmeyecektir. Bu nedenle bunları gündemde tutmayız. Kadromuz, istediği sonucu alabilecek 11 futbolcuyu sahaya sürmeye hazırdır'' şeklinde konuştu.

-''TELAFİSİ YOK''-

Denizli, sakat futbolcularla ilgili bilgi verirken, bunları, sonuca yansıyacak olumsuzluklar olarak söylemediğini kaydederek, şöyle devam etti:

''Beşiktaş'ta görev alacak her futbolcu değerlidir. Bu maçların stratejisi farklıdır. Yarınki maçın telafisi yoktur. Telafisi olmayan maçı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Sakat arkadaşlarımızın esas sorunu, başlama, devam etme ve bitirme stratejisiyle ilgilidir. Olsalar iyi olurdu, ama olmamaları yarın itibariyle çok sorun değil. Yaklaşık 10 gün sonra en azından iki tanesi hazır olur.''

-''FEDERASYONA KIZGINLIĞIM, SİTEMİM OLMAZ''-

Ankaragücü maçının öne alınmamasıyla ilgili Futbol Federasyonu'na bir kızgınlığının bulunup bulunmadığı sorusuna Denizli, şu yanıtı verdi:

''İki şeyi birbirinden ayırmalıyız. Bu maçın sonucu ne olursa olsun, federasyonla ilgili bir sitemim olmaz. Kızgınlığım hiç olmaz. Benim dile getirdiğim hadise; Bunlar özel maçlardır ve özel hazırlıkları olur. Bana imkanlar çerçevesinde 1 günlük süreyi verseler çok memnun olurdum. Sakatlık geçiren arkadaşlarımın bu kararla ilgisi yoktur. Türkiye'de mazeret unsurunu ortadan kaldıran benim. Bu maçın sonucunun federasyonun kararı ile hiçbir bağlantısı olmayacaktır. Benim tek isteğim, hazırlık süresinin, bana bir 24 saat ya da 7-8 saatin yaratılmasıydı. Yoksa benim futbolcularım 2 gün önce yapacağım antrenmanda da sakatlanabilirdi. Şartlar ne olursa olsun hazırız ve yarın bunu ortaya koyacağız.''

-7 PUAN YETERLİ Mİ?-

Gruptan çıkmak için 7 puanının yeterli olacağını söylediğinin hatırlatılması ve Wolfsburg Teknik Direktörü Armin Weh'in bu görüşe katılmadığının belirtilmesi üzerine Denizli, ''Bu grupta olabilecek puan tablosunda, alacağımız 7 puanın bizi hedefe ulaştırabileceğini söyledim. Aldığımız zaman ulaşır mıyız, ulaşmaz mıyız, göreceğiz. Benim getirdiğim yaklaşım, tamamen tecrübelerimle ilgili. Yarın Wolfsburg'u yenip puan hanemizi dörde çıkardığımız zaman, sonra neler olacağını görürüz'' diye konuştu.

-''WOLFSBURG İYİ, AMA BÜYÜK BİR TAKIM DEĞİL''-

Denizli, Wolfsburg'un iyi bir takım olduğunu, ancak büyük bir takım olmadığını belirterek, ''Wolfsburg'u büyük sınıf takımına koymuyoruz. Beşiktaş yarın elindeki bütün imkanları ortaya koyarak, maçın sonucunu lehine değiştirecektir'' dedi.

Maçı mutlaka kazanmaları gerektiğinin, üzerlerinde baskı oluşturup oluşturmadığı sorusunu deneyimli teknik adam, şöyle yanıtladı:

''Bu maçın gruptaki durumu belirleyecek olması, olumsuz bir baskı unsuru olarak yansımaz. Yarın ne yapmamız gerekiyor, oyuna nasıl başlayıp, nasıl bitirmemiz gerekiyor, biliyoruz. Ayrıca baskı unsurunun olması doğaldır. Bir takım, büyük hedefleri ortaya koyuyorsa, sadece bu hedef bile insanlar üzerinde baskı yaratabilir. Bu doğaldır. Büyük takımların farkı, bütün olumsuzlukları ortadan kaldırmasıdır. Bizim takım böyle futbolculardan kurulu. Biz her zaman iddialı maçların insanı olduk. Benim futbolcularım da bunu yaşıyor. Yarın da 90 dakika boyunca bunu ortaya koyacaklardır.''

-RİSK ALACAK MI?-

''Yarınki maçı kazanmak için risk mi alacaksınız, yoksa UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı da düşünerek daha mı temkinli oynayacaksınız?'' sorusu üzerine Denizli, ''Bütün olasılıkları değerlendiriyoruz. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam etmek. Sadece bizim düşüncelerimizin gerçekleşmesi yeter mi? Yeter diye düşünüyorum. Bizim genel hedefimiz ise Avrupa'da devam etmek. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için yarın her şeyimizi ortaya koyacağız'' şeklinde konuştu.

Denizli, Fink ile ilgili bir soruya da ''Yarın Fink oyuna başlayacak ve çıkış grafiğinin yarın da devam edeceğine inanıyorum'' diye cevap verdi.

-FINK: ''KAZANACAĞIMIZDAN EMİNİM''-

Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Michael Fink, yarınki maçta işlerinin zor olduğunu kaydederek, ''Yine de yarınki maçı kazanacağımızdan eminim. Üzerimizde büyük bir baskı var, ama bu baskıyı yeneceğiz'' dedi.

Wolfsburg'da özellikle son yarım saatte iyi oynadıklarını ifade eden Fink, ''O oyuna burada da devam etmek istiyoruz. Öyle oynarsak yeneceğimize inanıyorum'' diye konuştu.

Sezon başında Beşiktaş'a geldiğini hatırlatan Fink, ''Türkiye'ye geldiğim zaman takıma alışmam gerekiyordu. Şimdi alıştım ve performansım yükseldi. Daha da yükseleceğine inanıyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.