Denizli ve Rüştü ilk kez



Fenerbahçe'yi şampiyon yapan tek Türk teknik adam olan Mustafa Denizli, cumartesi günü oynanacak kritik derbide Şükrü Saracoğlu Stadı'na Beşiktaş Teknik Direktörü olarak çıkacak. Tecrübeli kaleci Rüştü Reçber ise eski takımına karşı ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.





Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 29 Kasım Cumartesi günü yapılacak derbi maç öncesi Beşiktaş, Fenerbahçe'yi eski silahlarıyla vurmayı planlıyor.



Siyah-beyazlılar, Kadıköy'deki derbide, geçmişte sarı-lacivertli kulüpte de görev yapan eski teknik direktörü Mustafa Denizli'nin deneyimiyle, önceki yıllarda Fenerbahçe forması giyen Rüştü Reçber ve Mert Nobre'nin üstün form grafiklerine güveniyor.



Mustafa Denizli, 2000-2001 ve 2001-2002 sezonlarında görev yaptığı Fenerbahçe'nin başında 2000-2001 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 sezonunun ortalarında sarı-lacivertli kulüple yolları ayrılan deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ın başında, eski takımına karşı cumartesi günü ilk kez Kadıköy'de sahaya çıkacak olmanın tatlı heyecanı içinde.



RÜŞTÜ'NÜN KADIKÖY HEYECANI

Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Rüştü Reçber için de cumartesi günkü derbi özel bir anlam ifade ediyor.



Rüştü, yıllarca formasını giydiği eski takımı Fenerbahçe'ye karşı, Beşiktaş formasıyla ilk kez Kadıköy'de maça çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.



Siyah-beyazlı kulüpte 2. sezonunun geçiren Rüştü, geçen sezon başında Fenerbahçe'ye karşı Almanya'daki TFF Süper Kupa maçında sakatlığı nedeniyle oynayamazken, Kadıköy'deki lig maçında ise Hakan'ın yedeği olarak kulübede oturmuştu. Rüştü, BJK İnönü Stadı'ndaki lig maçında ise görev yapmıştı.



Son maçlarda yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Rüştü, takımın oynadığı son 2 lig karşılaşmasında Bursaspor ve Eskişehirspor'dan gol yemedi.



GOL UMUDU NOBRE

Beşiktaş'ın Kadıköy'deki derbide gol yollarında en güvendiği isimlerin başında ise yine eski bir Fenerbahçeli Mert Nobre geliyor.



Bu sezon ligde attığı 6 golle takımının en golcü futbolcusu olan Brezilya asıllı futbolcu, derbide de Fenerbahçe filelerini havalandırmayı amaçlıyor.



Siyah-beyazlı kulüpteki 3. sezonunu geçiren Nobre'nin, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı daha önce bir golü bulunuyor.

