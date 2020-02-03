Denizli ve Göztepe puanları paylaştı: 1-1

Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Serdar Gürler'le 1-0 öne geçen Göztepe, son dakikalarda Estupinan'ın golüne engel olamadı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu , Samet Çavuş , Deniz Caner Özaral



Denizlispor: Stackhowiak, Mustafa Yumlu, Youssef, Özgür Çek, Zeki Yavru, Murawski, Onazi ? (Aissati dk. 8 ), Sedat Şahintürk (Estupinan dk. 67 ), Modou Barrow, Recep Niyaz (Olcay Şahan dk. 82 ), Rodallega



Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Mbamba, Oğuz Yılmaz, Zakarya, Alihan Kalkan, Isaac Sackey,



Göztepe: Beto, Alpaslan Öztürk, Titi, Gassama, Berkan Emir, Castro (Borges Mora dk.77 ), Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Serdar Gürler (Kamıl Antonı dk. 88 ?), Napoleonı (Bıyogo Poko dk. 68 ), Rana Jerome,

Yedekler: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Marcıo da Costa, Hüseyin Bulut, Zlatko Trıpıc, Yalçın Kayan, Leo Schwechlen, Murat Paluli



Goller: Serdar Gürler (dk. 9) (Göztepe), Estupinan (dk. 85) (Denizlispor)

Sarı Kartlar: Mehmet Özdilek (Teknik Direktör), Aissati, Mustafa Yumlu (Denizlispor), Gassama, Rana Jerome, Soner Aydoğdu, Beto (Göztepe)

Karşılaşmanın önemli anları

9. dakikada Denizlispor savunmasında Youssef topu uzaklaştırmakta gecikince Soner'e çarpan top Serdar Gürler’in önünde kaldı. Ceza sahasının dışından çok sert vuran Serdar Gürler topu ağlara gönderdi. 0-1

18. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topu ceza alanına ortalayan Zeki Yavru’nun hava topuna yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda kaleci Beto topu kontrol etmeyi başardı.

23. dakikada sağ kanattan gelişen atakta kaleci Stachowiak, Jerome'un çaprazdan yaptığı vuruşta gole izin vermedi. Kaleciden seken topu Serdar Gürler tamamlamak isterken Stachowiak bir kez daha tehlikeyi uzaklaştırdı.

28. dakikada Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek hakeme yaptığı itirazlar üzerine sarı kart gördü.

40. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rodallega yerden kaleye gönderdiği top kale direğinin hemen yanından auta gitti.

60. dakikada Denizlispor’da Barrow sağ kanatta Aissati ile duvar pası yaptı ve son çizgiye indi. İçeri çevirdiği top kaleye paralel giderken topa kimse dokunamadı.

65. dakikada sağ kanattan Murawski'nin yaptığı ortaya Youssef yakın mesafeden kafayı vurdu ancak kaleci Beto gole izin vermedi.

72. dakikada Halil Akbunar’un ceza alanı girişinden yerden çektiği şut farklı şekilde yandan auta gitti.

82. dakikada ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Halil penaltı noktası yakınlarındaki Jerome'a çıkardı fakat tecrübeli futbolcunun vuruşunda top kornere gitti.

85. dakikada Murawski'nin pasını Barrow çok şık indirdi ve Rodallega bir anda karşı karşıya kaldı. Rodallega’nın vuruşunda Beto gole izin vermedi. Seken topu Estupinan tamamladı. Yardımcı hakem pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırdı ve ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı. Ancak hakem VAR odasından gelen uyarı üzerine golü verdi. 1-1

90. dakikada Halil Akbunar ile Denizlispor yedek kulübesi arasında yaşanan gerginlik sebebiyle oyun uzatma dakikalarında durdu. Gerginliğin ardından halem Beto’ya sarı kart gösterdi. (İHA)