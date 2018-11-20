Denizli Valisi: Düşen eğitim uçağının enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi'nde, havalandıktan 50 dakika sonra irtibat kesilen eğitim uçağının Aydın'ın Karacasu ilçesinde tespit edilen enkazına ulaşıldı. Denizli Valisi Hasan Karahan, düşen uçağın enkazında 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Aydın‘daki bir uçuş akademisine ait uçak, dün (19 Kasım 2018) saat 11.00 sıralarında eğitim için havalandı. Merkezefendi ilçesi yakınlarında 'acil durum' bilgisi alınan uçak ile saat 11.50 sıralarında irtibat kesildi. Bunun üzerine hem Denizli hem de Aydın yönünden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye, Jandarma, Dağ Arama Kurtarma (DAK) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Denizli ve Aydın ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Zorlu arazisi şartları ve yoğun sis nedeniyle güçlük yaşanırken, ekiplere bölgedeki çobanlar ve köylülerde arama kurtarma çalışmalarında destek verdi. 2 helikopterle sürekli bölge üzerinde uçarak, düşen uçağın tam yerini tespit etmeye çalıştı. Bölgedeki çobanlardan bazıların düşme gürültüsü duyduğunu söylemesi üzerine arama kurtarma çalışmaları bu bölgelerde yoğunlaştırıldı.

7 saattir süren arama çalışmalarının ardından uçağın, kent merkezine yakın olan Merkezefendi ilçesi Başkarcı Dağı’na düştüğü tespit edildi.

Pilot Hamdi Yılmaz'ın uçuş eğitimi verdiği öğrencisi Merve Altun'un Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olduğu, 2 yıldır da uçuş eğitimi aldığı öğrenilmişti. Denizli Valisi Hasan Karahan'ın bugün yaptığı açıkalmaya göre iki kişinin cesedine ulaşıldı.