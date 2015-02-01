Denizli Valisi AKP'ye destek için işadamlarını mı topladı?

Denizli Valiliği 200’e yakın Denizlili işadamını Cuma sabahı Dedeman Otel’deki bir kahvaltıda bir araya getirdi. Ancak iddiaya göre Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve bazı AKP'li vekillerin de katıldığı kahvaltıda başını sanayici Abdulkadir Uslu’nun çektiği bazı işadamları Bakan Zeybekci ve partisine iş dünyasının destek olması gerektiği vurgusu yaptı. Bir anda AKP’ye destek toplantısına dönen kahvaltıda bu gelişmeye Vali Kocatepe’nin sessiz kaldığı da iddialar arasında.

Toplantıya katılan ancak ismini vermek istemeyen bir grup işadamı denizlihaber.com’a kahvaltının bir anda AKP’nin siyasi şovuna dönüştüğünü öne sürüp, bu doğrultuda yapılan konuşmalara Vali Şükrü Kocatepe’nin sessiz kalmasına anlam veremediklerini dile getirdi.

Dikkat çeken İhsanoğlu yakıştırması

İddiaya göre, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Sanayici Abdulkadir Uslu’nun başını çektiği birkaç işadamı söz alarak iş dünyasından Bakan Zeybekci ve Ak Parti’ye destek olmaları çağrısında bulundu. Hatta o konuşmaların arasında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP-MHP adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Denizli’de Tayyip Erdoğan’ı geride bıraktığına vurgu yapıldı ve bu durumun Denizli’ye yakışmadığı öne sürüldü. AKP'li Zeybekci’nin Ekonomi Bakanlığı gibi önemli bir görevde olduğunun altı çizildiği toplantıda Denizli’nin ülke yönetimindeki temsilinin sürmesi konusunda da AKP’ye destek verilmesi gerekliliği vurgulandı.

Zeybekci’den AA’ya istişare açıklaması

Toplantıyla ilgili Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci AA’ya yaptığı açıklamada iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelip istişarede bulunduklarını söyledi.

Denizlihaber olarak Denizli Valisi Kocatepe’ye kamuoyu adına bu soruları yöneltiyoruz;

1. Kahvaltı Denizli Valiliği tarafından mı düzenlendi?

2. İddia edildiği gibi kahvaltıda milletvekillerinden yalnızca Ak Partili vekiller mi vardı?

3. Toplantıya katılan işadamlarından Ak Parti’ye yaklaşan genel seçimlerde destek olunması talepleri iletildi mi?

4. Devletin Valisi olarak bu siyasi talepler karşısında sessiz mi kaldınız?

5. Ekonomi Bakanı Zeybekci ve Ak Partili vekillerin her türlü ortamda siyaset yapmaları çok doğal karşılanabilecek bir durum. Ancak siyasi söylemlerin, Denizli Valiliği tarafından düzenlenmiş iş dünyası istişare toplantısında, bir partinin siyasi şovuna dönüşmesi devlet gelenekleri ve adabıyla örtüşür mü?

6. Söylendiği gibi iş dünyasına ilişkin bir istişare toplantısıysa, basın bu buluşmaya davet edildi mi?

7. Benzer toplantılar basın tarafından takip edilmediyse bile, Denizli Valiliği resmi internet sitesinde fotoğraflarıyla birlikte yayınlanırdı. Bu etkinlik 31 ocak 2015 Saat 15.00’a kadar(haberin kaleme alındığı zaman) yayınlandı mı?

8. Yayınlanmadıysa gerekçesi nedir?