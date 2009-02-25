Denizli titiz çalışıyor!



Gaziantepspor galibiyetiyle zirve yarışında rakiplerinin puan kaybetmesiyle iddialı konuma gelen Beşiktaş’ta, teknik direktör Mustafa Denizli işi sıkı tutuyor.



Hürriyet gazetesinin haberine göre; son haftalarda sergilenen istikrarlı futbolla yüzü gülen Mustafa Hoca, İstanbul BŞB maçı hazırlıklarını sürdüren takımının dün yaptığı idman öncesi futbolcularıyla görüştü. Oyuncularıyla toplantı yapan Denizli, İstanbul BŞB maçının önemini vurgularken, ilerleyen haftalarda karşılaşacakları zorluklar için de alınması gereken önlemleri anlattı.



Dediklerimi yapın, yeter



Oyunu kanatlara yaymayı daha aktif hale getirmeleri gerektiğini ifade eden Denizli, "Ekrem, Delgado, Uğur, Tello ve Holosko rakip kale içine sürekli olarak kanatlardaki topu indirmeli. Bobo ve Nobre’yi beslemeliyiz. Onlara destek şart. Topu ne kadar rakip ceza alanına taşırsak, o kadar tehlikeli olur ve baskı kurarız. Şampiyonluk için söylediklerimi uygulamak zorundasınız" diye konuştu.



Serdar Özkan’a destek



Defansta Sivok, orta sahada da Ernst’in formundan son derece memnun olan Mustafa Denizli, iki oyuncunun kilit görevlere sahip olduklarını belirterek, "Sivok her geçen gün daha iyi duruma geliyor. Ernst ise çabuk uyum sağladı ve orta sahamıza enerji kattı. Cisse ile de çok iyi anlaşıyor. Duran toplarda ve özellikle de kornerlerde etkili olmaya başladık. Tello ve Delgado gibi duran top ustalarıyla sonuca gideceğiz. Serdar Özkan’ın performansından da son derece memnunum. Eleştirileri hakettiğini sanmıyorum" dedi.