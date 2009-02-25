T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizli titiz çalışıyor!

Yarışta rakiplerinin puan kaybetmesiyle iddialı konuma gelen Beşiktaş’ta, teknik direktör Mustafa Denizli işi sıkı tutuyor.

25 Şubat 2009 02:00


Gaziantepspor galibiyetiyle zirve yarışında rakiplerinin puan kaybetmesiyle iddialı konuma gelen Beşiktaş’ta, teknik direktör Mustafa Denizli işi sıkı tutuyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; son haftalarda sergilenen istikrarlı futbolla yüzü gülen Mustafa Hoca, İstanbul BŞB maçı hazırlıklarını sürdüren takımının dün yaptığı idman öncesi futbolcularıyla görüştü. Oyuncularıyla toplantı yapan Denizli, İstanbul BŞB maçının önemini vurgularken, ilerleyen haftalarda karşılaşacakları zorluklar için de alınması gereken önlemleri anlattı.

Dediklerimi yapın, yeter

Oyunu kanatlara yaymayı daha aktif hale getirmeleri gerektiğini ifade eden Denizli, "Ekrem, Delgado, Uğur, Tello ve Holosko rakip kale içine sürekli olarak kanatlardaki topu indirmeli. Bobo ve Nobre’yi beslemeliyiz. Onlara destek şart. Topu ne kadar rakip ceza alanına taşırsak, o kadar tehlikeli olur ve baskı kurarız. Şampiyonluk için söylediklerimi uygulamak zorundasınız" diye konuştu.

Serdar Özkan’a destek

Defansta Sivok, orta sahada da Ernst’in formundan son derece memnun olan Mustafa Denizli, iki oyuncunun kilit görevlere sahip olduklarını belirterek, "Sivok her geçen gün daha iyi duruma geliyor. Ernst ise çabuk uyum sağladı ve orta sahamıza enerji kattı. Cisse ile de çok iyi anlaşıyor. Duran toplarda ve özellikle de kornerlerde etkili olmaya başladık. Tello ve Delgado gibi duran top ustalarıyla sonuca gideceğiz. Serdar Özkan’ın performansından da son derece memnunum. Eleştirileri hakettiğini sanmıyorum" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24