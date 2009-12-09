Denizli: Tesellimiz ManU galibiyeti

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, CSKA Moskova karşısında kazanıp, Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde 3 takımla temsil etmenin hesaplarını yaptıklarını, ancak bunu başaramadıklarını söyledi.



Denizli, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, Şampiyonlar Ligi'nin atmosferinin değişik olduğunu belirterek, “Enteresan bir oyun oldu. Oyunun kırılma noktası Tello'nun pozisyonu oldu. Maalesef bu pozisyon gol olmadı” dedi.



“Oynanan futbol mutlu etti ama..."



Şampiyonlar Ligi'nde, İstanbul'da oynadıkları Wolfsburg maçı hariç, geride kalan 5 maçta da kazanabilecek mücadeleyi ortaya koyduklarını anlatan Denizli, şunları söyledi:



“Şampiyonlar Ligi zor bir arena. Şartlar ne olursa olsun, yolumuza devam etmesek bile galibiyet istiyorduk. İkinci yarıda bunu gerçekleştirecek tempoyu bulmamıza rağmen, hiç düşünmediğimiz bir anda gol yiyerek sahadan mağlup ayrıldık. Kısacası, oynanan futbol, ortaya konan tempo ve mücadele bizi her ne kadar mutlu ettiyse de tabeladan mutlu olmadık.”



“Tek tesellimiz Manchester United galibiyeti"



Gruptaki tek tesellilerinin, Manchester United'ı yenmeleri olduğunu dile getiren Denizli, “Bu da üzüntümüzün yanında bir teselli oluyor” dedi.



Deneyimli teknik adam, her maçın kendi stratejisi olduğunu vurgulayarak, “Oyuna kontrollü başladık. İki takımın da hedefi vardı. Bu şansımızı çok saçma sapan hücum düşüncesiyle ortadan kaldırmanın anlamı yoktu. İkinci yarıdaki oyunun skoru bu olmamalıydı” ifadelerini kullandı.



Denizli, artık önlerinde 2 yol kaldığını ifade ederek, “Beşiktaş, geçen yıldan taşıdığı unvanları sürdürme mücadelesi yapacaktır. Burada başarılı olursak, Şampiyonlar Ligi'ndeki mutsuzluğumuzu bir nebze olsun unuturuz” diye konuştu.