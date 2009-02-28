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Spor

Denizli tam gaz devam

Turkcell Süper Ligi'nde 22.ç hafta karşılaşmasında Denizlispor sahasında Gaziantespor'u 2-0 yendi

28 Şubat 2009 02:00

Turkcell Süper Ligi'nde 22.ç hafta karşılaşmasında Denizlispor sahasında Gaziantespor'u 2-0 yendi. Denizli'ye galibiyeti getiren golleri, Emin ve Angelov kaydetti.

Lig'de kalma mücadelesi veren Denizlispor, sahasında Gaziantepspor'la karşı karşıya geldi. 

Sağlam: Son vuruşları yapamadık
Bakkal: Gol yemeden kazanmak güzel

Trabzonspor'u deplasmanda mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Denzilispor, Emin ve Angelov'un golleriye güçlü rakibi 2-0'lık sounçla geçti.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Emin'in topu filelerle buluşturmasıyla 1-0 öne geçen Denizlispor, ilk yarıyı da aynı skorla önde kapattı.

İkinci yarıda da rakibinden üstün bir oyun sergileyen Denizlispor, 70. dakikada Angelov'un kaydettiği golle farkı 2'ye çıkararak rahat bir nefes aldı.

Kalan sürede başka gol olmazken, karşılaşma 2-0 Denizlispor'un üstünlüğüyle bitti.

DENİZLİSPOR: 2 - GAZİANTEPSPOR: 0
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serdar Diyadin xx, Mustafa İspirooğlu xx
Denizlispor: Özden xxx, Burak xx, Bangoura xxx (Dk. 74 Musa Sinan x), Güray xx, Emin xxx (Dk. 82 Carlos x), Berberoviç xx, Şener xx, Fatih xx, Çağlar xxx, Angelov xxx (Dk. 77 Engin x), Braga xx
Gaziantepspor: Murat xx, Bekir xx, Erkan xx, Zurita xx, Deumi xx, Tabata xx, Hakan xx, Erman x (Dk. 80 Eduardo x), Beto xx, De Souza xx (Dk. 26 İsmail x), Julio Cesar xx (Dk. 62 Olcan x)
Goller: Dk. 34 Emin, Dk. 68 Angelov (Denizlispor)
Sarı Kartlar: Dk. 28 Çağlar, Dk. 90 Braga (Denizlispor), Dk. 55 Beto, Dk. 90 Bekir (Gaziantepsor)

MAÇTAN DAKİKALAR

Turkcell Super Lig'de Denizlispor, Gaziantepspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 1. dakikasında Emin'in pası ile ceza alanına giren Bangoura'nın sert şutunda, kaleci Murat topu kontrol etti.

34. dakikada gelişen Denizlispor atağında, Braga sağ kanattan getirdiği topu ceza alanına ortaladı, iyi yükselen Emin, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

41. dakikada ceza alanı içine giren Tabata'nın şut atmasını engelleyen Burak, tehlikeyi büyümeden önledi.

İlk yarı Denizlispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi

İKİNCİ YARI

Turkcell Super Lig'de Denizlispor, Gaziantepspor'u 2-0 yendi.

52. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında Bekir'in pasıyla ceza alanında buluşan Beto'nun sert şutunda, kaleci Özden topu kontrol etmeyi başardı.

64. dakikada Tabata'nın ceza alanının dışından attığı sert şutta, kaleci Özden topu çeldi.

68. dakikada Denizlispor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Bangoura'nın ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Angelov'un yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

73. dakikada Deumi'nin sert şutunda top auta çıktı.

90. dakikada Çağlar'ın kullandığı serbest vuruşta, top az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

Karşılaşma, Denizlispor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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