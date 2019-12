Denizli takımına güveniyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, her hafta içinde yaptığı olağan basın toplantılarını bu kez hafta başına çekerek Fenerbahçe derbisinin hemen ardından, sıcağı sıcağına değerlendirmelerde bulundu ve yapılan eleştirilere cevaplar verdi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri derbi maçın ardından takımının ve futbolcularının hak etmediği eleştirilerle karşılaştığını ifade ederek, ''Kaybettiklerimiz şampiyonluğumuza engel olmayacaktır'' dedi.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde haftalık değerlendirme toplantısı yapan Denizli, derbi maçın ardından yapılan eleştirilerin haksız olduğunu savundu.



Beşiktaş'ın belki de bu sezonun en iyi futbolunu oynadığını ileri sürerek, ''Tecrübeli bir teknik adam olarak sizin için kazanmak mı, iyi futbol oynamak mı önemli'' şeklindeki soruya Denizli, ''Bu yorumu başkaları da yaptı. Soruya gelince, bunu yanıtlamak zor. Kısa süre için gayet tabii ki kazanmayı tercih ederim. Ama bir takım kötü oynayıp kazanarak yoluna devam edemez. Sağlam bir şekilde oynadığında kaybetse bile yoluna devam eder. Mücadelemizde taraftarımız adına endişe duyulması gereken hiçbir şey yoktu. Bu yolda gayet tabii ki kayıp olacaktır. Kaybettiklerimiz şampiyonluğumuza engel olmayacaktır'' cevabını verdi.



''HALA EN BÜYÜK ADAYIZ''



Derbi maçtan sonra Beşiktaş'ın sanki kendi sahasında bir maça çıktığı, değerli bir rakibine karşı 10 kişi oynamadığı, korkak oynadığı yorumlarının yapıldığını anlatan Denizli, ''Buradan iki önemli not çıkardım. Demek ki tüm kamuoyu Beşiktaş'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu bu konuşma ve yazılarla kabul ediyor. Bu mesajı verdiğimiz için mutluyuz. Biz büyük bir takımız ve hala şampiyonluğun da en büyük adayıyız. Tabii ki kayıp için üzgünüz. Neticede ben hocaları olarak futbolcularımla birlikte camiayla bu üzüntüyü yaşadım. Ama ortaya koyduğumuz mücadeleden, futboldan, kazanma isteğinden hiçbir şekilde üzüntü duymadım, tam tersine kıvanç duydum. Bu takımın verdiği mesajlar hem bu maçla ilgili hem önümüzdeki haftalarla ilgili fevkalade olumludur'' dedi.



Kendisi göreve geldikten bu yana takımının sonuç ne olursa olsun her maçtan sonra taraftarı tarafından tribünlere çağrılan ve iftihar edilen bir görüntü içinde olduğunu anlatan Denizli, ''Bu bizi son derece mutlu etmektedir. Gayet tabii ki burada kazanamadığımız maçlar oldu. Ama Beşiktaşlı hiç kimse oynadığımız futboldan endişeye kapılmadı. Başladığımız günden itibaren bu takımın şampiyonluğu için burada olduğumuzu söyledik. Bu inancımdan herhangi bir şekilde bir milimetre dahi geriye sapma olmaz. Tam dersine güçlenerek devam eder. Beşiktaş bu futbolu oynamaya devam ettiği müddetçe bu düşüncemiz gerçekleşmek üzere daha da büyüyecektir'' şeklinde konuştu.



"HEDEFİMİZ MÜKEMMELE YAKLAŞMAK"



Teknik adam olarak bu konularda belki de Türkiye'de konuşmaya en yetkili ağızların önde gelenlerinden birisi olduğunu ifade eden Denizli, ''Şampiyonlukların nasıl kazanıldığını çok iyi bilirim. Çünkü onları defalarca yaşamış bir insanım'' dedi.



Bir futbol takımının dünyanın her yerinde mükemmeli yakalayamayacağını sadece mükemmele yaklaşabileceğini anlatan Beşiktaş Teknik Direktörü, kendilerinin de bütün çabasının mükemmele yaklaşmak olduğunu ifade ederek, ''Özellikle Fenerbahçe maçıyla ilgili yaklaşık bir hafta yaptığımız çalışmalar gayet tabii ki maça iyi başlayıp bitirmek üzerineydi. Bu düşünce bizi esasında çok fazla yanıltmadı. Ama futbolun içinde olabilecek anlık hatalar tabii ki bu planlamanın içinde olmaz. Bireysel hataların içinde bulunan futbolcularım, bundan sonra da bulunacak. Futbolcularım hiçbir şekilde bu yenilgilerin sorumlusu olarak tutulmayacaktır, şimdiye kadar da tutulmamıştır. Hiçbir futbolcu da 'bu hatanın içinde ben varım' diye karalar bağlamayacaktır. Çünkü dünyanın her yerinde her oyuncunun yaşayacağı şeylerdir bunlar'' dedi.



"YAŞAMIMIN EN İDDİALI DÖNEMİNDEYİM''



Takımının iyi yolda olduğunu, pozitif gelişmelere daha çabuk uyum sağladığını rahatlıkla söyleyebileceğini kaydeden Mustafa Denizli, yaşamının en iddialı döneminde olduğunu ifade etti.



Denizli, ''Mesleğimin her döneminde iddiaların içinde olmuş bir adamım. Belki de yaşamımın en iddialı dönemindeyim. Bu iddiamın gerçekleşeceğini bu camiayla birlikte yaşayacağız. Buna da sizler de tanık olacaksınız. İçeride dışarıda kayıplar olabilir. Maraton uzun vadeli bir stratejidir. Birçok şeyi iyi değerlendirmek gerekir. En ince detayına kadar yapıyoruz. Takımımı, özellikle futbolcularımı bireysellik üzerinden değerlendirmeye çok fazla önem vermiyorum" şeklinde konuştu.



TELLO'NUN DURUMU



Denizli, Fenerbahçe maçında sakatlığı nedeniyle görev vermediği Tello'nun medyaya yansıdığı gibi, oynayabilecek durumda bulunmadığını ifade etti.



Kendisi için öncelikle futbolcunun sağlığının önemli olduğunu vurgulayan Denizli, ''Ben burada önce futbolcularımın sağlığından sorumluyum. Yüzde yüz sağlıklı olması benim birinci tercihimdir. O bakımdan gayet tabii ki Tello takımımın değerli oyuncularından bir tanesi. Cuma günü yaptığımız antrenmandan önce ve sonra onun durumunu değerlendirdik. Test idmanında özellikle topla ilgili alışverişlerinde topa vuruşlarında sağlıklı olmadığını kendisi de biz de gördük. Tabii ki maçtan önce kendisiyle konuşmamda şartlar ne olursa olsun 18'e alacağımı söyledim. Futbolcu her şeyden önce kendi doktorudur. Yüzde yüz sağlıklı olan futbolcu konuşmasını net yapar. Bunu da benle net olarak konuştu. Kendisine de teşekkür ederim'' şeklinde konuştu.



"ÇOK FATURA ÖDEDİM''



Beşiktaş'ın derbide özellikle 10 kişi kaldıktan sonra çok iyi mücadele ettiğini gören yorumcuların, ''Faturayı Mustafa Denizli'ye keseriz'' dediğini kaydeden Denizli, ''Hayatım boyunca verdiğimiz kararlarda haklı haksız çok fatura ödedim. Bunu herkes öyle bilsin'' dedi.



Fatura ödemenin bu görevde bulunan herkesin yaşayacağı bir olay olduğunu vurgulayan Denizli, ''Faturayı ödemek için hak etmek lazım, ama Türkiye'de teknik adamların da formsuz olabileceği sözünü Türk futbol dünyasına sokan insanım ben. Öyle bir şey hissedersem, bunu açık açık ifade ederim. Kimsenin şüphesi olmasın. Şu anda kendimi çok çok iyi hissediyorum ve verdiğim kararların da sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Benim için dışarıdan gelecek eleştirileri cevaplamak değil, takımımla ilgili sağlıklı karar vermek önemli'' şeklinde konuştu.



Futbolcular konusunda, ''Şu oynamalıydı, bu oynamalıydı'' şeklindeki değerlendirmelere verdiği yanıtta da Denizli, ''Sen biliyorsun da biz bilmiyor değiliz. Biz bunun hesabını 5-10 dakika ayırarak yapmayız. Gecemizi gündüzümüzü veririz. Benim kadromda bulunan her futbolcunun oynama hakkı var, form grafikleri iyi derecede'' dedi.



Denizli, soyunma odalarına kadar giderek kendisine ve takımına yakın ilgi gösteren Fenerbahçeli yöneticilere de teşekkür ederek, ''Ne mutlu bana ki bugün Beşiktaş gibi büyük bir camianın başında olan insan olarak ezeli rekabette bize 90 dakika rakip olan değerli bir takımın taraftarları tarafından ayakta alkışlanabiliyorum. Ben oraya saf Mustafa Denizli olarak gidip alkışlanmadım. Ben oraya Beşiktaş kulübünün teknik direktörü olarak gidip alkışlandım'' diye konuştu.



Alınan sonuçla hayal kırıklığı yaratıp yaratmadığı sorusuna ise Beşiktaş Teknik Direktörü, ''Asla... Beşiktaş taraftarının hayal kırıklığına uğramasına niye neden olsun ki? Bu kadro Beşiktaş'ta ilk defa kullandığımız futbolcu kadrosu değil. Onlara haksızlık edersiniz'' dedi.



Bir başka soru üzerine de Denizli, ''Beşiktaş'ın sanki çok zayıf bir rakibe eşit şartlarda maç kaybettiği işlenerek Fenerbahçe'ye de haksızlık ediliyor. O bakımdan eğer biz 10 kişiyle rakip sahada Fenerbahçe'ye 2-1 yeniliyorsak ve yankı uyandırıyorsa bu ne kadar güçlü olduğumuzun algılandığını gösteriyor'' şeklinde konuştu.



Eleştiriyle adeta etle tırnak gibi olduğunu anlatan Mustafa Denizli, ''Beşiktaşlı futbolculardan hiçbir tanesi aklının bir köşesinden geçirmez, biz daha tedbirli oynayacağız diye. Fenerbahçe'yi kendi sahamızda bekleriz, pısırık bir futbol oynarız gibi ifadeleri Beşiktaş için kimse kullanabilir mi?'' dedi.



Cisse'nin sabah antrenmandan önce takımla yapılan toplantıda arkadaşlarından bir kez daha özür dilediğini belirten Denizli, ''Gayet tabii ki kontrolü elden bırakmamalıydı. Onu üzen en önemli ceza maçla ilgili yaşadığı sonuçtur'' dedi.



HOLOSKOYLA İLGİLİ ELEŞTİRİLER



Holosko'ya neden ilk 11'de yer vermediği eleştiriler konusunda da Denizli, ''Sayısal eşitlik devam etseydi Holosko'nun ve diğerlerinin ne zaman gireceğini herkes daha sağlıklı yaşayabilirdi. Cisse'nin orada yaşattığı hayal kırıklığı, maç öncesi düşüncelerin hayata geçirilememesi oldu. Serdar Özkan ile Holosko arasında oynadığı bölge, oyuncu karakteri olarak çok büyük bir farklılık yok. Serdar Özkan verilen görevleri yapmaz başarısız olursa öyle sorularla karşılaşabiliriz ama Serdar görevini başarıyla tamamladı'' dedi.



Eleştirilerin ağırlıklı olarak skor üzerinden yapıldığından yakınan Denizli, ''Beşiktaş için kimse kötü oynadı, mücadele etmedi, pozisyon üretmedi demiyor. Bütün bunlar pozitif. Eğer bu kadar eleştiriyi hak ediyorsa bu takım, sahada hakikaten hiçbir şey yapmadı. Taraftarı maçın sonunda tribüne çağırıp alkışlamadı...'' dedi.



Delgado ile ilgili bir soru üzerine de Beşiktaş Teknik Direktörü, ''Hak ettiği zaman kadroya girmez. Bazı futbolcuların formsuz dönemleri olabilir. Beklentileri çok fazla olan futbolcuların birkaç haftalık çizgiden uzak görüntüsü onlar hakkında vereceğim kararı kısa süre için etkilemez. Onun neler yapabileceğini bilen bir insanım. Benim bu yönü, pasif görünen tarafını daha kısa yoldan çevirme imkanım var. Bu daha kısa yol sorumluluğu daha fazla vermektir'' diye konuştu.



Sahaya süreceği 11'i Fenerbahçe 11'ini gördükten sonra değiştirdiği yönündeki iddialarla ilgili soruya da Denizli, ''Biz 11'i pazartesi günü buraya yazdık. Orada bir değişiklik olmadı. Futbolcularıma yazdığım kadro çıkan kadroydu. Bir tek olabilecek bir Josico değişikliği söyleniyordu, bana göre de düşük bir ihtimaldi. Kadroyu değiştirmem söz konusu olamaz'' diyerek sözlerini tamamladı.