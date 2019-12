Denizli süpriz peşinde!

Denizlispor, Trabzonspor deplasmanında puan peşinde. Turkcell Süper Lig'in 21. haftasında yarın Avni Aker Stadı'nda Trabzonspor'la karşılaşacak olan Denizlispor maç saatini beklemeye başladı.



Dün akşam uçakla İstanbul'a, oradan da gece Trabzon'a giden Yeşil-siyahlı ekipte hedef en az bir puan. Son olarak Konyaspor'u yenen ve haftalar sonra galibiyetle tanışan Denizlispor, bu sezon deplasmanda hiç galip gelemedi. Deplasmanda oynadığı 10 maçta sadece 3. haftada Konyaspor'la berabere kalarak bir puan alan Yeşil-siyahlılar, 9 maçı kaybetti.



Konyaspor maçıyla üzerlerindeki kazanamama sıkıntısını attıklarını ancak her şeyin yeni başladığını belirten Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Trabzonspor şampiyonluk mücadelesi veriyor, biz ise düşme hattından uzaklaşmak istiyoruz. Her iki takım için de zor bir maç olacak. Ancak ligde artık kolay maç kalmadı. Biz kendi sahamızdaki maçları kazanıp, deplasman maçlarından da mümkün olduğu kadar çok puan toplamak istiyoruz. Konyaspor maçında sergilediğimiz oyunu tekrarlayabilirsek en az bir puan alacağımıza inanıyorum" dedi.



Denizlispor'da sakatlıkları süren ve sezonu kapatan İzzet, Murat Karakoç ve Süleyman Olgun dışında eksik bulunmuyor. Denizlispor'un Trabzonspor maçına, Cenk-Ozan, Burak, Wescley, Çağlar- Bangoura, Braga, Berberoviç, Güray- Roberts-Angelov on biriyle çıkması bekleniyor.