Denizli suçluyu buldu



Beşiktaş'ın Ankaraspor ile oynadığı maç öncesinde İnönü Stadı'nın kumlanması Teknik Direktör Mustafa Denizli'yi çileden çıkardı.



Kumlama olayının kendisine haber verilmeden yapılmasının tecrübeli hocanın büyük tepkisine neden olduğu öğrenildi. Kumlama işleminin Ümraniye Tesisleri'nde de yapıldığı ve bu nedenle takımın on gündür bu alanı kullanamadığı ortaya çıktı.





Hesap soracak



İnönü Stadı'ndaki kumlama olayının takımı olumsuz yönde etkilediğini yakın çevresiyle paylaşan Mustafa Denizli'nin duruma bir hayli sinirlendiği ve bu işi habersiz gerçekleştirenlerden hesap soracağı vurgulandı.



Denizli'nin, “Böyle bir sorumsuzluk olabilir mi? Aynı işlemi tesislerde de yaptılar. Sahaya on gündür giremiyoruz. İnönü'de yapıyorlar, haber vermiyorlar. Orada biz oynayacağız, kumlama işlemi öncelikle bize sorulmalıydı. Kumlayacaksan bir haftalık süre var, o zaman kumlarsın. Yenilgi için tabii ki bahane değil ama bu olay takımın oyununu olumsuz etkiledi” ifadelerini kullandığı öğrenildi.



Bu hafta sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta yetkililerin sahanın tekrar eski haline gelmesi için çalıştıkları ve büyük ihtimalle zeminde bu kez sorun yaşanmayacağı bildirildi.



