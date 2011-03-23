-DENİZLİ SHÇEK'TE 2 ÇOCUĞA ŞİDDET DENİZLİ (A.A) - 23.03.2011 - Denizli'de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na (SHÇEK) bağlı çocuk evinde kalan 7 ve 10 yaşındaki iki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla kurumda görevli 2 kadın bakım elemanı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün denetimleri sırasında kuruma bağlı çocuk evinde barınan 7 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğun görevli bakıcılar T.Y. (26) ve H.Y'den (19) şiddet gördüğü tespit edildi. Şiddet uyguladığı iddiasıyla haklarında adli işlem başlatılan 2 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Denizli Vali Vekili Abdullah Acar, yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili sürecin yakından takip edildiğini belirterek, şu bilgileri verdi: ''Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün denetimleri sırasında korunma altında bulunan çocuklarımıza, bakım elemanlarından ikisinin kötü muamele yaptıkları tespit edilmiştir. Olayın yaşandığı gün itibariyle bakım elemanlarının derhal iş çıkışları verilip, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunulmuş, aynı saatlerde çocuklarımızın gerekli muayene ve tedavileri yaptırılmıştır. Konu ile ilgili soruşturma başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olup, hukuki süreç tarafımızdan takip edilmektedir.''