Denizli Sanayi Odası üyesi işadamları, iş imkanlarını araştırmak için Lübnan'da (FOTOĞRAFLI) BEYRU

-Denizli Sanayi Odası üyesi işadamları, iş imkanlarını araştırmak için Lübnan'da (FOTOĞRAFLI) BEYRUT (A.A) - 01.12.2011 - Eyüp Coşkun - Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci ve beraberindeki heyet, Lübnan ile Denizli arasındaki ticaret olanaklarını artırmak için görüşmelerde bulunmak üzere Beyrut'a geldi. DSO Yönetim Kurulu Başkanı Keçeci ve beraberindeki heyet, Beyrut Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) yetkilileriyle görüştü. BTSO binasındaki görüşmeye, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi İnan Özyıldız da katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Chouair, Denizli heyetinin, bölgede çok önemli günler yaşanırken yaptığı ziyaretin önemini vurgulayarak, ''Lübnan, yeni pazarlar için açık bir ülke. Başka ülkelere de Lübnan üzerinden ulaşmak mümkün. Beyrut bölgenin önde gelen ticari başkentlerinden biri. Bu da Lübnan'daki insan gücü varlığından geliyor. Türkiye'den 3-4 haftada bir heyet geliyor. Bizim kapılarımız Türk işadamlarına sonuna kadar açık'' dedi. DSO Başkanı Keçeci ise, bir yıl önce turistik amaçla Lübnan'a geldiğinde ülkenin potansiyelini gördüğünü söyledi. Keçeci, ''Denizli yılda 2,5 milyar dolar ihracatla, Türkiye'de ilk 8 il arasında yer almaktadır. İhracatımızın en önemli bölümü tekstil. ABD'de halen 3 bornozdan ikisi Denizli üretimidir. Ayrıca hemen her sanayi dalında üretim yapılmaktadır'' diye konuştu. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi İnan Özyıldız ise, Lübnan'ın Türkiye'de az tanındığını belirterek, bu ziyaretlerin iki ülke işadamlarının birbirini tanımasında önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Özyıldız, şunları kaydetti: ''Denizli, Türkiye'de son 20 yılda gelişme gösteren en önemli şehirlerden biri. Denizli sadece tekstil alanında değil, her alanda önemli ilerlemeler kaydetmiş bir şehir. Denizli'nin gerçekleştirdiği 2,5 milyar dolarlık ihracatın, yüzde 65'inin AB ülkeleri ve Amerika'ya yapılması çok önemli. Bu, ürünlerin kalitesini ortaya koyuyor. İki ülke arasında yılın 9 ayında ticaret hacmi 1 milyar dolara ulaştı. Yıl sonunda bunun daha da artacağını düşünüyoruz. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ticaretin daha da artmasını sağlayacaktır.'' Açılış konuşmalarının ardından, Denizli ve Beyrut Sanayi Odası başkanları birbirlerine hediye sundular. Daha sonra Denizlili ve Lübnanlı işadamları arasında, birebir iş görüşmeleri yapıldı. DSO heyeti iş görüşmelerinin ardından Lübnan'ın çeşitli bölgelerine ziyaretler gerçekleştirecek. (EC-FZL)