T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizli, Sağlam'ı aratıyor

Beşiktaş, Ertuğrul Sağlam'ın yerine getirdiği Mustafa Denizli döneminde daha başarısız bir performans sergiledi.

07 Aralık 2008 02:00


Beşiktaş, Ertuğrul Sağlam'ın yerine getirdiği Mustafa Denizli döneminde daha başarısız bir performans sergiledi. Sağlam döneminde 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Beşiktaş, Denizli yönetiminde ise 5 galibiyet 2 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.

Turkcell Süper Lig'de kendi sahasında Ankaraspor'a 3-1 yenilerek zirve yarışında büyük bir darbe alan Beşiktaş, Ertuğrul Sağlamlı dönemini arıyor.

Siyah-beyazlı takım, UEFA Kupası'nda Metalist karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından istifa kararı alan Ertuğrul Sağlam'ın yerine getirilen Mustafa Denizli döneminde daha başarısız bir performans sergiledi.

Bu sezon Turkcell Süper Lig, Fortis Türkiye Kupası ve UEFA Kupası olmak üzere toplam 20 resmi karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, Sağlam ve Denizli yönetiminde 10'ar karşılaşmaya çıktı. Ertuğrul Sağlam döneminde 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan ''Kara kartallar'', Mustafa Denizli yönetiminde ise daha başarısız bir görüntü çizdi ve 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.

LİGDEKİ 3 YENİLGİ DE DENİZLİ DÖNEMİNDE

Ligin ilk 6 haftasında başarılı sonuçlar alan Beşiktaş, ligdeki 3 yenilgisini de Denizli döneminde aldı.

Sağlam ile ligde çok iyi bir görüntü veren Beşiktaş, 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puan toplama başarısı göstermişti.

Ertuğrul Sağlam, takımının ligdeki bu performansına rağmen Metalist maçındaki sonuçtan dolayı görevinden ayrılırken, yerine gelen Mustafa Denizli, lig mücadelesinde takımına aynı başarıyı yaşatamadı.

Denizlili Beşiktaş şu ana dek 8 lig maçı yaparken, 3 yenilgi, 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 11 puan topladı. Rakiplerinin puan kayıplarına rağmen siyah-beyazlı ekip, önemli karşılaşmalarda puan kayıpları yaşayarak zirveden uzak kaldı.


HÜCUMDA DA GERİDE KALDI

Oyun felsefesini sürekli hücum üzerine kuran Denizli, gol sayılarında da Sağlam'ın gerisinde kaldı.

Savunma ağırlıklı oyun oynattığı gerekçesiyle eleştirilen Sağlam döneminde siyah-beyazlı takım, 10 maçta 19 gol atarken, Denizli yönetiminde ise 18 gol kaydedebildi.

Beşiktaş, genç teknik adam döneminde kalesinde 9 gol görürken, Denizli yönetiminde ise 11 gol yedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24