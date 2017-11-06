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Spor

Denizli, Rıza Çalımbay'la buluştu 

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- TRABZONSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Denizli Okulları tarafından düzenlenen UEFA'da Denizlispor Serüveni isimli panele konuşmacı olarak katıldı

06 Kasım 2017 21:00

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- TRABZONSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Denizli Okulları tarafından düzenlenen UEFA\'da Denizlispor Serüveni isimli panele konuşmacı olarak katıldı.
Denizlispor\'da görev yaparken takıma 2002-03 sezonunda UEFA Kupası\'nda 4\'üncü tur oynatan Çalımbay, \"O yıllarda ilk kez bir Anadolu kulübü Avrupa\'da başarılı olmuştu. Şimdi ülkemize dünya çapında yıldızlar geliyor. Ben en son Antalyaspor\'da Eto\'o ile çalıştım. Bu kadar profesyonel, işine bu kadar bağlı bir kişi görmedim. Dünya çapında bir futbolcu. Örnek kişilikli ve disiplinli. Yabancı sınırlamasını serbest bırakabiliriz, sorun yok ama bence kriter koyulması gerekiyor. Çok yabancı olduğu zaman, altyapıdan futbolcu yetişmiyor ve Türk futbolu büyük bir sıkıntıya giriyor. Özellikle bundan etkilenen A Milli Takım oluyor. O zaman istediğimiz oyuncuları da bulamıyoruz\" dedi.
Süper Lig\'de uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili düşüncelerini aktaran Çalımbay, \"Ben hakemlerden çok çeken birisiyim. Özellikle de Kasımpaşa\'da çok canım yandı, 1 yılda 16 puanım gitti. Hatta bir maç sonrası yayıncı kuruluşla röportaj yaparken hakem Deniz Çoban yanıma geldi, \'Hakemliği bıraktım\' dedi. Video Yardımcı Hakem Sistemi olsaydı belki Deniz Çoban hakemliği bırakmayacaktı. Pozisyonu izleyecekti, karar verecekti. Yanlara 2 hakem daha koyarak 6 hakemle maçları oynattılar, yine hatalar oldu. Ben bu uygulamaya geçilmesinin istiyorum\" diye konuştu. Ligde şampiyonluk favorisi belirlemek için erken olduğunu ifade eden Çalımbay, tüm konsantrasyonunu Trabzonspor için harcadığını söyledi. Trabzonspor\'un daha iyi olacağını belirten Çalımbay, \"Oynadığımız maçlarımızda biraz sıkıntılarımız vardı. Daha iyi bir gidişatımız var. Lige verilen arayı iyi değerlendireceğiz\" şeklinde konuştu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Panelden detay görüntü
- Rıza Çalımbay\'ın panelden konuşması
HABER-KAMERA: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
FOTOĞRAFLI

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