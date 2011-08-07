Denizli polisinden alkollü sürücüye 'otel hizmeti'

T24 - Yorgun ve uykusuz şoförlerin neden olduğu kazaları önlemek isteyen Denizli polisi, yeni bir uygulama başlattı. Konuk sürücüler için hazırlanan dinlenme odaları oteli aratmıyor.
Yorgun ve uykusuz şoförleri emniyete davet eden bu tabela, Denizli'nin 4 ilçesinde yolun iki yönüne de yerleştirildi.
İçinde banyonun dahi yer aldığı dinlenme odaları; Çardak, Serinhisar, Kale ve Çivril'deki bölge trafik denetleme amirliklerinde bulunuyor.
Görevli polisler, sabah erken saatlerdeki denetimlerinde sürücülere yorgun ve uykusuz olup olmadıklarını soruyor. Yorgun olduğunu gözledikleri sürücüleri ise dinlenme odasına davet ediyor.
Başkomiser Selçuk Sungurlu, uygulamayı şöyle anlattı:
"Araştırmalarımızda sürücülerin uykusuzluk ve yorgunluklarından kazaya sebebiyet verdiklerini öğrendik. Bundan dolayı, uygulamaya geçtik. İstasyonumuzda bir banyo ve dinlenme odası hazırlamaya çalıştık."
Sürücülere sıcak-soğuk içecek ve yemek ücretsiz olarak sağlanıyor.
Sungurlu, misafir sürücülerin, kendilerini yola çıkmaya hazır hissedene kadar kalabileceklerini söylüyor.