Denizli: Oyunun karşılığını alamadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Bursaspor karşısında özellikle maçın ikinci yarısında iyi oynadıklarını, ancak ortaya koydukları mücadelenin karşılığını alamadıklarını söyledi.



Mustafa Denizli, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, bu akşam iki iddialı takımın iki ayrı görüntü verdiğini belirterek, "Bu hafta alınan sonuçlar ve bu maçtan beklentilerin çok olması üzerimizde az da olsa negatif bir baskı oluşturdu" dedi.



Son haftaların başarılı ekibiyle oynadıklarını ifade eden Denizli, "Maçın uzun süresini rakibimizden eksik oynadık. Devre arasına girdiğimiz zaman başta ben olmak üzere kimsenin maçı kaybetme düşüncesi yoktu. Oyunu kazanacağımızı düşündük. Bu düşüncemizi gerçekleştirecek pozisyonları da ürettik. Belki harcadığımız eforun, düşüncemizin karşılığını alamadık, ama bu çok önemli değil. Ligin bitimine az bir süre de olsa bu şartlarda maçı böyle bitirmek bundan sonraki haftalara bakış açımızı güçlendirecek" diye konuştu.



Her takımın her takımdan söke söke puan aldığı bir lig yaşandığını ifade eden Denizli, şöyle konuştu:



"Biz yolumuza devam ediyoruz. Burada puan kaybetmek bir takım hedefleri kaybetmekten daha iyidir. Bu üstün mücadeleyi ortaya koyan futbolcularımı kutluyorum. Oyunun ilk yarısında Bursaspor bize nazaran daha iyiydi. Bu beraberlik bizden fazla Bursa'nın yoluna taş koydu, onların da bir hedefi vardı. Neticede taraftarlarımızın takımıyla bütünleştiği, takımın da gol hariç onların istediği her şeyi ortaya koyduğu ikinci yarı yaşadık."







-"STADA GELİRKEN ZORLUK YAŞADIK"-







İlk yarı ile ikinci yarıda farklı görüntü vermelerinin nedeninin sorulması üzerine Denizli, "Zaman zaman bunu birkaç maçta yaşadık. Bu hafta biraz da güzergahta yaşadığımız sıkıntılar oldu. Ancak kendi imkanlarımızla maça geldik" diye yanıt verdi.







-SAĞLAM: "SONUÇTAN MEMNUN DEĞİLİM"-







Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Beşiktaş karşısında berabere kalmanın kendisini memnun etmediğini söyledi.



Uzun bir aradan sonra BJK İnönü Stadı'na gelmenin kendisini mutlu ettiğini belirten Sağlam, "Sahada öyle bir 3 puan vardı ki, şampiyonluk yolundaki Beşiktaş kıyasıya mücadele edecekti, biz de uzun yıllar sonra elimize geçen UEFA Kupası'na katılma şansını değerlendirmek istiyorduk" diye konuştu.



Karşılarında ligin en iyi kadrosunun bulunduğunu kaydeden Sağlam, şöyle devam etti:



"Oyuncularımız işin ciddiyetini iyi anlamışlar ki ilk 45 dakika mükemmel bir oyun ortaya koyduk. Direkten dönen toplarımız oldu. İkinci yarı ise farklı oldu. Keşke 11-11 oynasaydık. Rakip 10 kişi kalınca oyuncular daha fazla sorumluluk aldı. Beşiktaş oyunun hakimiyetini eline geçirdi. Ivankov iyi kurtarışlar yaptı. Beşiktaş'ın risk aldığı bölümde gol üretebilirdik."



İnönü Stadı'nda berabere kalmanın kendilerini mutlu etmediğini belirten Sağlam, "Bu sonuçtan memnun değilim. 10 kişi kalan rakibe karşı kazanmalıydık. Fenerbahçe 2 puan kaybetmişken, onlara yaklaşma şansımız vardı. Oyuncularımı ve Beşiktaşlı oyuncuları tebrik ediyorum. Beşiktaş taraftarına maçın başındaki söylemlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Üst düzey bir mücadele oldu. İlk yarı biz hak ettik, ikinci yarı Beşiktaş hak etti. Şampiyonluk yarışında başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.