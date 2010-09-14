Denizli neden evet, Zonguldak neden hayır dedi?

T24 - Referandum sonuçlarına bakıldığında bir dönem AKP’nin güçlü olduğu illerin başında gelen tekstil kenti Denizli ile işçinin ve solun kalesi olarak öne çıkan Zonguldak’tan sürpriz sonuçlar çıktı.

“Evet” beklenen Denizli “hayır”, “hayır” beklenen Zonguldak “Evet” dedi. Bu iki kentten beklenenin tersi sonuç çıkmasının altında ‘işsizlik’ yatıyor. Denizli işsizliğe tepki olarak ‘evet’ derken, Zonguldak, hükümetin kentte işsizliğe çare bulmasıyla ‘hayır’ dedi.



Denizlili işadamları tekstilde krizle birlikte 25 bin kişinin işini kaybetmesi ve fabrikaların art arda kapanmasının ‘hayır’ sonucunda etkili olduğunu ifade ediyor. Zonguldak cephesinde ise kentteki iş beklentisinin ‘evet’ sonucunda etkili olduğu belirtiliyor. Hükümetin referandum öncesi TTK’ya 3 bin işçi alması, 2 bin işçi sözü vermesi ve yeni yatırım imkânlarının önünü açmayı vaat etmesinin ‘evet’ sonucunun altına yatan sebepler olduğu bilgisi veriliyor. Bilindiği gibi Zonguldak’ta 2009 İl Genel?Meclisi seçimlerinde hayır cephesi yüzde 46.3 oy almış, evet cephesi ise yüzde 45.6 oranında kalmıştı. Denizli’de ise yerel seçimlerde Ak Parti yüzde 40 oranında oy almıştı.

Hükümet iş verdi ‘yatırım yapacağım’ dedi, evet çıktı



Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Ereğli Demir Çelik’te çalışan binlerce işçi nedeniyle emeğin başkenti olarak bilinen Zonguldak’ta referandumda 254 oy farkıyla “evet” çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Zonguldak’ta ‘evet’lerin oranı yüzde 50.18, “hayır” ise yüzde 49.82.



Ramis Muslu Genel Maden İşleri Sendikası (GMİS) Başkanı



‘Maden kazalarının olumsuz etkisi olmadı’

“Zonguldak demokratların kalesi, emeğin başkenti olarak bilinir. Evet çıkması sürpriz oldu.

Şehirde yoğun işsizlik yaşanıyor. Türkiye Taşkömürü istihdam için önemli bir kurum. Referandum sürecinde iş vaatleri etkili oldu. 2009 yılında madene 3 bin işçi alındı. 45 bin başvuru oldu.

TTK’nın halihazırda bin 500 işçi talebi var. Ayrıca Filyos projesi de gündeme geldi. Tüm bu projeler evet çıkmasında etkili oldu. Zonguldak maden bölgesi olduğu için zaman zaman kazalar yaşanıyor. Bu tip kazaların olumsuz bir etkisi olmadığını referandum sonuçları göstermiş oldu.”







İsmail Eşref Zonguldak Belediye Bşk. (CHP)



‘Zonguldak’ta evet, evet değil’





“Zonguldak’ta seçim sonuçları yüzde 50 - 50 olarak gerçekleşti. Bizim toplamda 460 bin seçmen sayımız var. Kullanılan oy 360 bin civarında. Kullanılan bu oyların 15 bini ise geçersiz.

Üzüldüğümüz tarafı 254 oy farkının olması. Biz buna itiraz ediyoruz.





Bıçak sırtı bir seçim. Niye böyle oldu? Kent merkezimizde sonuçlar yüzde 54 hayır, yüzde 46 evet. Bazı ilçelelerin oylarıyla bu oran geri çekildi. 2.656 geçersiz oy var merkez ilçede. İki noktalı pusulada geçersiz oy nasıl olur? Sebebi sandık oyunları. Toplam geçersiz oy sayısı 15 bin civarında.





Bizim yetki alanımızda oranlarımız yüksek. Maalesef kırsal kesim oylarımızı geriye çekti. Zonguldak’ta evet, evet değil. Ayak oyunlarıyla 254 fark oluştu. Biz de seçim kuruluna şikâyette bulunduk.”









Salih Demir Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı



‘Evet çıkması sürpriz oldu’

“Zonguldak açısından bakarsak, referandum sonuçlarının evet çıkması sürpriz oldu. MHP ve CHP tabanının hepsinin hayır oyu kullandığını düşünmüyorum. Zonguldak’tan beklenen ‘hayır’ çıkmasıydı. Zonguldak’ın ilginç bir yapısı vardır. Zonguldaklı aklına yatan ne varsa ona göre hareket eder. Şehirde istihdamla gili çok büyük beklentiler var. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 3 bin işçi aldı. Şimdi yeniden 2 bin işçinin alınması gündemde. Evet’in çıkmasında bunun etkisi olabilir. Ayrıca Filyos Vadisi Projesi’yle ilgili yer tahsisleri gündemde. Hükümetin bu projeyi canlandırması önemli bir beklenti yarattı. Tüm bunlar evet çıkmasında etkili oldu diye düşünüyorum.”





Kriz 25 bin kişiyi işinden etti, Denizli ‘hayır’ dedi



Anayasa Değişiklik Paketi ile ilgili yapılan referandumda Denizli’den ‘hayır’ çıktı. 665 bin 282 kayıtlı seçmenin bulunduğu kentte 575 bin 622 seçmen oy kullandığı referandumda 302 bin 335 ‘hayır’, 260 bin 643 kişi ise ‘evet’ dedi. Buna göre Denizli’de ‘hayır’ oranı yüzde 53.53, ‘evet’ oranı ise yüzde 46.47 olarak açıklandı.

İsmail Yılmaz Denizli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı



Kent ihmal edildi ‘hayır’ sonucu çıktı

“Denizli’deki tablo çok normal. Daha çok tekstil ağırlıklı bir kent. Bu tablonun tevşiklerde adaletsizlik yapıldığı için ortaya çıktığını düşünüyorum. Tüm buna rağmen belediyenin başarısı evet’in sayısını artırdı. Denizli halkı başka illere nazaran kendilerine adaletsizlik yapıldığını düşünüyor. Kapanan firmalar ve hepimizi üzen olayları ana gösterge olarak görmüyorum. Şehrimiz ihmal edilmiştir. Referandum sonucunun nedeni bu.”





Nihat Zeybekci Denizli Belediye Bşk. (Ak Parti)



‘Hayır’ın ardında kriz ve yarattığımız toz-çamur var’

“Referandum sonucunda evet oyları yüzde 50’yi geçseydi tabi çok sevinirdik. Şimdi çok üzüldük. Ama yine de yüzde 46.5 oyla ‘evet’e katkı verdiğimize inanıyorum. Denizli ihracatçı bir kent olduğu için küresel krizde pazarlarımız çöktü. Bu nedenle negatif bir bakış açısı oluştu. Bunun yarattığı psikolojik etki hâlâ devam ediyor. Böyle bir dönemden geçiyoruz. İki yıldır şehirde altyapı üzerinde çalışıyoruz. Tabi bunun da negatif etkisi olmuştur. Ama yapılması gerekiyordu. Üst yapı çalışmaları da bitince Denizli Türkiye’nin en güzel şehirlerden birisi olacak.”





Necdet Özer Denizli Ticaret Odası Başkanı



‘Krizde işsiz kalan tekstil çalışanı etkiledi’

Gelecek için olumlu bir sonuç çıktı. Total olarak düşünmek lazım. Ekonomik ve demokratik olarak ülkenin ön açıldı. Denizli’deki sonuçlara gelince. Denizli sanayi şehri, çalışan kesim bol. Krizden yeni yeni çıktık diyebiliriz. Küresel kriz oldukça etkiledi. Seçim sonucunu bunun etkisi olarak değerlendiriyorum. Hayır sonucu çıkmasında ana etken ekonomik kriz. Denizli dünyaya entegre olmuş bir il. İlk kez böyle bir krizle karşı karşıya kaldı. Talep daralması yaşadık. Kriz döneminde 25 bin çalışanın işsiz kalması referandumu etkiledi. Son 8 yıla baktığımızda tekstil sektöründe kan kaybı söz konusu. Tekstilde firma sayısı azaldı. Yerine gıda, hayvancılık ve tarım sektörleri gelmiş durumda. Denizli’de tekstilin ihracattaki payı yüzde 80’lerden yüzde 60’lara düştü. Çıkan sonuçta ekonomik kriz etken olabilir. O dönemde çalışanların işsiz kalması her ne kadar bağlantılı olmasa da bir mesaj niteliğinde olmuş olabilir.





Süleyman Kocasert Denizli Tekstil ve Konf. İhr. Birliği Başkanı



‘Bu sonuca biz de şaşırdık’

“Biz de şaşırdık. Denizli iş dünyası zaten evet yönünde oy kullanacağını açıklamıştı. Yüzde 50’nin üzerinde evet bekliyorduk. Denizli, 2009 yılında krizle bağlantılı olarak buhranlı bir yıl geçirdi. Son yıllarda şehir altyapısını yeniledi. Bu süreçte şehrin altı üstüne geldi. 1.5 yıl sokaklar kapalı kaldı. Altyapı konusunda halkın sabrı zorlandı. Bu sandığa bir miktar olumsuz yansımış olabilir”



