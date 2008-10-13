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Spor

Denizli motive ediyor

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile oynayacağı Turkcell Süper Lig 7. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

13 Ekim 2008 03:00


Beşiktaş, Gençlerbirliği ile oynayacağı Turkcell Süper Lig 7. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 1 pas çalışması yapıp, 4 kaleli minyatür kale maç oynadı.

Siyah-beyazlılar, daha sonra yarı sahada çift kale maç yapıp antrenmanı tamamladı.

Antrenmana sakatlıkları süren Serdar Özkan, Gökhan Zan, Bosna-Hersek ile oynanan milli maçta sakatlanan Batuhan ile hafif sakatlığı bulunan Seric katılmadı.


Tek tek futbolcularla ilgilendi

Antrenmanda ''Babacan'' tavırlarıyla dikkat çeken Mustafa Denizli, zaman zaman futbolcularla tek tek ilgilendi.

Çalışma sırasında futbolcuları yaptıkları olumlu hareketlerde alkışlayan Denizli, zaman zaman da futbolcuların yanına giderek kısa süreli görüşmeler yapıp onları motive etti.

Yarını dinlenerek geçirecek olan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını 15 Ekim Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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