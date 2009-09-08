Denizli: Milliler Bosna'yı paramparça etmeli

Mustafa Denizli antrenman öncesinde , "Benim Ermenistan karşısında izlediğim Bosna Hersek'i Milli takımımızın paramparça etmesi lazım. Bosna ile oynadığımız son maçlarda zorlansak da genelde kazanan taraf biz olduk" dedi.



Turkcell Süper Lig'in 5.haftasında Galatasaray ile oynayacakları derbi maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdüren siyah-beyazlı takımda, teknik direktör Mustafa Denizli antrenman öncesinde basın mensuplarıyla yaptığı sohbette gündemdeki konulara değindi. İlk olarak yeni transfer Tabata'yla ilgili sorulara yanıt veren Denizli, Brezilyalı oyuncunun fizik açısından yeterli durumda olduğunu ama takıma adapte olma ve sistemi öğrenme konusunda zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Tabata'yı derbide oynatıp oynatmama konusunda henüz karar vermediğini belirten Denizli, 11'i oluşturmak için futbolcularının milli takımlardan dönmesini beklediğini kaydetti. Denizli, sakatlıkları süren Bobo ve Nobre'nin ise Galatasaray maçında oynamasının zor olduğunu açıkladı. Çarşamba günü Milli takımın Bosna Hersek ile oynayacağı maça yönelik olarak da Mustafa Denizli, "Benim Ermenistan karşısında izlediğim Bosna Hersek'i Milli takımımızın paramparça etmesi lazım. Bosna ile oynadığımız son maçlarda zorlansak da genelde kazanan taraf biz olduk. Bosna maçını alırsak Dünya Kupası'na banko gideriz. Beraberlik halinde bile büyük şansımız olur" diye konuştu.

